Цинический бред Лаврова в эфире 24 Канала разнесла ведущая Екатерина Соляр. Она ответила, что никто не хотел выполнять минские договоренности, даже Россия.

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Она рассказала, что кремлевский муртад снова заявил, якобы "Запад годами готовил Украину до гибридной войны против России".

"Говорит, что о срыве минских договоренностей заявили публично все страны, кроме Владимира Путина. То есть не то чтобы он не делал все для того, чтобы минские договоренности не заработали. Просто Путин не признался в этом, поэтому он "молодец", – отметила Соляр.

Ведущая 24 Канала отреагировала на заявление, что "Запад накачивал нас оружием годами". "Какими годами? У меня такое ощущение, будто Россия напала на Украину и сейчас в войне переживает год за 3. Вот уже 12 месяцев, как они объявили свою "СВО" и кажется, что они уже считают каждый месяц за год как минимум", – считает она.

Кроме того, Лавров в Ираке заявил, что именно для того, чтобы "уничтожить Россию", Украина начала войну на своей территории.

Так это смотрится по его словам. Ну а где еще уничтожать Россию? Тем более, что у нас столько оружия было, почему бы не напасть на Россию. И вот пока сделали "репетицию" на территории Украины,

– саркастически говорит Соляр.

По ее словам, из уст Лаврова все примерно так и звучит. Мол, мы уничтожаем русскоязычное население и их культуру. А что российская культура делает на территории Украины? И как мы уничтожаем русский язык, если периодически на каналах на нем говорим?

"Разве мы ожидали, что "говорящий конь" скажет что-то разумное? Конечно, нет, это невозможно и нереально. Просто очередная глупость от Лаврова вам показала", – добавила Соляр.

Соляр разнес очередной бред Лаврова: видео



Напомним, что Сергей Лавров раньше ездил в Африку. В Национальном институте стратегических исследований считают, что страны Африки – единственные государства, которые еще не могут помочь России оружием.

В то же время политолог Николай Давидюк отметил, что визиты главы российского МИДа Сергея Лаврова в африканские страны практически не несут никакого содержания и пользы.