Об этом рассказал глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, в его памяти это впервые.
Внимание Борьба за континент: какова настоящая цель визита Лаврова в Африку
Дело в том, что во время турне по Африке в две страны Лавров все же не попал. В то же время Кулеба не назвал прямо эти страны.
Насколько мне известно, в этом турне у Лаврова произошло две досадные неожиданности – в две страны он не попал. В моей памяти это впервые,
– отметил Дмитрий Кулеба.
По данным СМИ, во время турне планировался визит Лаврова в Ботсвану, но по каким-то причинам он не состоялся. Также известно, что Гана и Мавритания публично выражают недовольство присутствием ЧВК "Вагнера" в регионе.
Почему встреча Лаврова не состоялась
Также Лавров отметил, что Мавританию Лавров все же посетит в феврале, но, по данным Jeune Afrique, не факт, что президент страны его примет.
Я знаю, почему он не попал. Но это, в принципе, сигнал. Еще вчера казалось, что Россия безоговорочно доминирует в Африке, повсюду открывается дверь и все с объятиями их принимают. А тут вдруг начинаются проблемы,
– иронизировал Кулеба.
Он добавил, что "бывают проблемы не только на фронте, но и на дипломатическом фронте".
Цель визитов Сергея Лаврова в Африку: коротко
- В Национальном институте стратегических исследований считают, что страны Африки – единственные государства, которые еще не могут помочь России оружием.
- В то же время политолог Николай Давыдюк подчеркнул, что визиты главы российского МИДа Сергея Лаврова в африканские страны практически не несут никакого содержания и пользы.
- Давидюк считает, что для Украины в Африке очень много работы, поскольку там около 50 стран, где нужно перебивать "лавровщину".
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