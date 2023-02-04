Об этом рассказал глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, в его памяти это впервые.

Внимание Борьба за континент: какова настоящая цель визита Лаврова в Африку

Дело в том, что во время турне по Африке в две страны Лавров все же не попал. В то же время Кулеба не назвал прямо эти страны.

Насколько мне известно, в этом турне у Лаврова произошло две досадные неожиданности – в две страны он не попал. В моей памяти это впервые,

– отметил Дмитрий Кулеба.

По данным СМИ, во время турне планировался визит Лаврова в Ботсвану, но по каким-то причинам он не состоялся. Также известно, что Гана и Мавритания публично выражают недовольство присутствием ЧВК "Вагнера" в регионе.

Почему встреча Лаврова не состоялась

Также Лавров отметил, что Мавританию Лавров все же посетит в феврале, но, по данным Jeune Afrique, не факт, что президент страны его примет.

Я знаю, почему он не попал. Но это, в принципе, сигнал. Еще вчера казалось, что Россия безоговорочно доминирует в Африке, повсюду открывается дверь и все с объятиями их принимают. А тут вдруг начинаются проблемы,

– иронизировал Кулеба.

Он добавил, что "бывают проблемы не только на фронте, но и на дипломатическом фронте".

Цель визитов Сергея Лаврова в Африку: коротко

В Национальном институте стратегических исследований считают, что страны Африки – единственные государства, которые еще не могут помочь России оружием.

В то же время политолог Николай Давыдюк подчеркнул, что визиты главы российского МИДа Сергея Лаврова в африканские страны практически не несут никакого содержания и пользы.

Давидюк считает, что для Украины в Африке очень много работы, поскольку там около 50 стран, где нужно перебивать "лавровщину".

Советуем прочесть Зачем Украине Африка и почему турне у Кулебы есть шанс войти в историю

Заметьте! За прошлый год президент Владимир Зеленский провел 18 разговоров с лидерами африканских государств.