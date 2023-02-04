Про це розповів голова українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, на його пам'яті це вперше.

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Річ у тім, що під час турне Африкою у дві країни Лавров все ж не потрапив. Водночас Кулеба, не назвав прямо ці країни.

Наскільки мені відомо, у цьому турне в Лаврова сталося дві прикрі несподіванки – у дві країни він не потрапив. На моїй пам'яті це вперше,

– зазначив Дмитро Кулеба.

За даними ЗМІ, під час турне планувався візит Лаврова в Ботсвану, але з якихось причин він не відбувся. Також відомо, що Гана та Мавританія публічно висловлюють невдоволення присутністю ПВК "Вагнера" в регіоні.

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Також Лавров зауважив, що Мавританію Лавров все ж відвідає у лютому, але за даними Jeune Afrique не факт, що президент країни його прийме.

Я знаю чому він не потрапив. Але це в принципі сигнал. Ще вчора здавалося, що Росія беззастережно домінує в Африці, всюди відкриваються двері та всі з обіймами їх приймають. А тут раптом починаються проблеми,

– зіронізував Кулеба.

Та додав, що "бувають проблеми не лише на фронті, але й на дипломатичному фронті".

Мета візитів Сєргєя Лаврова до Африки: коротко

У Національному інституті стратегічних досліджень вважають, що країни Африки – єдині держави, які ще можуть допомогти Росії зброєю.

Водночас політолог Микола Давидюк наголосив, що візити очільника російського МЗС Сєргєя Лаврова до африканських країн практично не несуть ніякого змісту та користі.

Давидюк вважає, що для України в Африці дуже багато роботи, оскільки там близько 50 країн, в яких треба перебивати "лавровщину".

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