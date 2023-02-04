Про це розповів голова українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, на його пам'яті це вперше.
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Річ у тім, що під час турне Африкою у дві країни Лавров все ж не потрапив. Водночас Кулеба, не назвав прямо ці країни.
Наскільки мені відомо, у цьому турне в Лаврова сталося дві прикрі несподіванки – у дві країни він не потрапив. На моїй пам'яті це вперше,
– зазначив Дмитро Кулеба.
За даними ЗМІ, під час турне планувався візит Лаврова в Ботсвану, але з якихось причин він не відбувся. Також відомо, що Гана та Мавританія публічно висловлюють невдоволення присутністю ПВК "Вагнера" в регіоні.
Чому зустрічі Лаврова не відбулась
Також Лавров зауважив, що Мавританію Лавров все ж відвідає у лютому, але за даними Jeune Afrique не факт, що президент країни його прийме.
Я знаю чому він не потрапив. Але це в принципі сигнал. Ще вчора здавалося, що Росія беззастережно домінує в Африці, всюди відкриваються двері та всі з обіймами їх приймають. А тут раптом починаються проблеми,
– зіронізував Кулеба.
Та додав, що "бувають проблеми не лише на фронті, але й на дипломатичному фронті".
Мета візитів Сєргєя Лаврова до Африки: коротко
- У Національному інституті стратегічних досліджень вважають, що країни Африки – єдині держави, які ще можуть допомогти Росії зброєю.
- Водночас політолог Микола Давидюк наголосив, що візити очільника російського МЗС Сєргєя Лаврова до африканських країн практично не несуть ніякого змісту та користі.
- Давидюк вважає, що для України в Африці дуже багато роботи, оскільки там близько 50 країн, в яких треба перебивати "лавровщину".
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