Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, в украинском информационном пространстве все обычно смеются над визитами Лаврова в страны Африки.

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Мол, это отлично демонстрирует положение России на международной арене. Ведь Нигде ведь больше представителей страны-агрессора не принимают. Однако, по словам Вигиринского, визиты Лаврова в Африку имеют гораздо более глубокий подтекст.

Как Россия использует ЧВК "Вагнера" для влияния в Африке

Политолог напомнил, что США признали частную военную компанию "Вагнера" преступной организацией. Как отметил Вигиринский, ключевым в этом вопросе стала деятельность ЧВК не в Украине, а на территории Африки. В частности, вагнеровцы активно действуют в таких странах, как:

Центральноафриканская Республика (ЦАР);

Буркина-Фасо, где недавно произошел военный переворот;

Мозамбик;

Намибия.

По словам политолога, если в ЦАР вагнеровцы находились чуть ли не с разрешения ООН и консультировали правительство новой страны по вопросам организации вооруженных сил, то во всех других странах они консультируют и продают оружие как повстанцам, так и правительству. То есть, поддерживают противоположные лагеря.

"Фактически Россия, используя способности своей частной военной компании, оказывает влияние и формирует зависимость отдельных стран Африканского континента от своих военных возможностей", – отметил Вигиринский.

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Россия не может соперничать с Китаем в плане экономического влияния

Политолог объяснил, что в целом экспансия может происходить несколькими способами:

экономическими;

политическими;

военными.

Вигиринский отметил, что Россия не может забросать страны Африканского континента деньгами так, как это делает Китай.

Китай продает туда электротехнику, инвестирует средства в инфраструктурные объекты, как это делала Великобритания в конце XIX века. Пекин кредитует экономику отдельных стран Африки и открывает себе возможность покупать у них сырьевые товары. В частности, речь идет о драгоценных камнях,

– рассказал политолог.

Когда формируется кредитная зависимость, возникает лояльность правительства страны к кредитору. По словам политолога, фактически это означает контроль над страной.

"Россия не может зайти на этот континент в финансовой составляющей. Поэтому продает силовой компонент", – сказал Вигиринский.

Страны борются за Африку, как и 100 лет назад

Впрочем, Москва пытается продвигать и экономические проекты. В частности, Египет и Алжир в 2022 году заявили, что они хотят присоединиться к BRICS. Вигиринский отметил, что Россия заинтересована в этом, поскольку сама входит в эту группу.

По словам Вигиринского, также влиять на ситуацию в Африке пытаются страны Запада.

Африка является континентом, за который сегодня, как и 100 лет назад, борются как за точку роста и дешевого сырья и ресурсов страны, которые можно отнести к G7 и их союзники, а также страны BRICS плюс их союзники,

– сказал политолог.

Что такое BRICS Это группа крупнейших по площади и населению развивающихся стран. Этот термин часто используется в экономике. В состав группы входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.

Что получает Россия от африканских стран

Россия, понимая, что в экономическом плане условное разделение Африки между крупными игроками Запада и Китаем происходит без нее, предлагает африканским странам что-то другое – вопрос безопасности. Страны Африки, слабые в этом отношении, с радостью принимают такую помощь.

Россия сотрудничает в военной сфере, прежде всего, с маленькими странами.

В то же время с большими – пытается продвигать определенные экономические проекты. В частности, "Росатом" обещал прокредитовать строительство атомных электростанций в Египте.

Расширяя свое влияние в африканских странах, государство-агрессор получает доступ к определенным ресурсам, которым потом активно пользуется.

В Центральноафриканской Республике ЧВК "Вагнера" имела под контролем золотодобывающие компании и рудники. Благодаря этому вагнеровцы могут финансировать свою деятельность на территории других стран, в том числе и в Украине,

– сказал Вигиринский.

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