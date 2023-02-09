Ведущая 24 Канала Екатерина Соляр отреагировала на сообщения пропагандистки. Также она потролила вдов окупантов, которые получили подержанные шубы
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Истерика Скабеевой
В своем телеграмм-канале пропагандистка возмущалась визитом Зеленского в Лондон, британским премьером Риши Сунаком, экс-лидерами Великобритании Борисом Джонсоном и Лиз Трасс.
К примеру, она опубликовала фото Бориса Джонсона по визиту Зеленского и прокомментировала его: "Джонсонюк также проник на шабаш", а о Лиз Трасс она написала: "Борец с Путиным (45-дневный премьер) пришла пожать руку Зеленскому".
Истерика Скабеевой / Скриншот по телеграммам-канала
Скабеева о Лиз Трасс / Скриншот по телеграмм-каналу
Соляр разнесла сообщение Скабеевой: смотрите видео
Все не такие, кроме Путина
Екатерина Соляр просмотрела телеграмм-канал Скабеевой, где она в каждом сообщении критиковала Зеленского и мировых лидеров, но не забыла похвалить Путина.
"Что несется у пропагандистов? Когда они увидели турне президента Украины в Европу, то, конечно, не могли это пропустить. Но интересный нюанс, как они на это все реагировали", – обратила внимание ведущая.
Перед истерическими сообщениями Скабеева не забыла похвалить диктатора Путина за то, что он вручил награды молодым ученым в области науки и инноваций.
Все в мире плохо. Все работают на то, чтобы уничтожить Россию. А Путин – молодец, вручил всем премии. Очень важная новость в наше время. Как же без премий в области науки и техники?
– сказала Соляр.
Российская пропаганда: последние новости
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