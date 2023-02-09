В эфире 24 Канала журналист "Донбасс Реалии" Александр Демченко также опроверг заявления Шойгу о новых территориях. Он уверяет, что это неоднократный пример – похожая ситуация была еще месяц назад.

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Журналист вспоминает, что тогда в России заявляли о "взятии под контроль" Опросного возле Бахмута.

Но на следующий день они выложили видео, где было заметно, что там были лишь малые группы ползавших российских войск, а не ходивших по деревне. Вот это они называют "контролировать" город. При этом, оккупанты находились под огневым контролем ВСУ,

– говорит Демченко.

По его словам, России сейчас нужно показывать хоть какие-то "успехи", и они засчитывают себе за "победу", если их штурмовая группа зашла в населенный пункт, хотя может быть уничтожена уже через несколько часов.

"Кроме того, используя тактику артиллерийских ударов, оккупанты полностью уничтожают населенный пункт. И вот потом они говорят, что "захватили" город, хотя его уже фактически не существует. Им было бы справедливее говорить, что они просто захватили груду камней в степи", – объясняет Демченко.

Журналист подчеркнул, что такие маникуляции с определениями и "взятием под контроль" Россия делает постоянно.

К примеру, как рассказал корреспондент, несколько дней назад российские СМИ уверяли, якобы Бахмут попал в окружение из-за того, что оккупанты "захватили" Клищиевку.

Но если посмотреть на карте, то оккупанты действительно зашли в Клещевку, но на западе села есть холм, где укреплены позиции украинских войск. То есть россияне-то зашли, но они не могут там окапываться, потому что ВСУ их "накрывают" сверху артиллерией,

– заявил Демченко.

Демченко опроверг заявления Шойгу: видео



К слову, украинская разведка подтвердила, что Шойгу приписывает себе несуществующие победы Еще 25 января ВСУ отошли от Соледара, выполнив приказ командования для сохранения жизней наших воинов. Однако по поводу других упомянутых Сергеем Шойгу населенных пунктов официальных сообщений не было.