Военный эксперт, специалист по ПВО Андрей Крамаров вспомнил, что в своих прошлых интервью Шойгу тоже называл фантастические цифры потерь российской армии и ВСУ. По его словам, после этого стало ясно, что у россиян очень хорошо получается "рисовать" несуществующие цифры. Об этом он рассказал 24 Канала.
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Также эксперт отметил, что цифры, которые российский министр назвал в этот раз – это все фантазии Шойгу.
Заявление Сергея Шойгу / скрин Telegram
"Россиянам самим уже не хватает техники. Они достают ту, которая была списана еще в Советском Союзе", – подчеркнул он.
Враг воюет старой техникой, но есть нюанс
Однако Крамаров отметил, что на Восточном фронте сейчас очень тяжелая ситуация. Враг продолжает наступать, но украинские защитники героически сдерживают это наступление.
Против нас движется большая сила военных и техники противника. Да, эта техника старая, но ее чрезвычайное количество,
– подчеркнул он.
Крамаров объяснил, что в Советском Союзе была стратегия воевать обилием как людей, так и техники.
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"Мы не будем говорить о ее качестве. Но производили ее очень много. И это все осталось сейчас в России", – заметил он.
Поэтому, по мнению Андрея Крамарова, нужно считаться с тем, что у врага еще есть в запасе много, хотя и старого, оружия.
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