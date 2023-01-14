Такое мнение 24 Каналу озвучил американский политолог Рамис Юнус. По его словам, есть несколько моментов, объясняющих кадровые ротации силовиков в России.

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Путин стремится "сохранить баланс"

Юнус отметил, что, прежде всего, это попытки Владимира Путина сохранить баланс между криминалитетом и военными. В первую группу входят: Евгений Пригожин, Рамзан Кадыров и Виктор Золотов. В то же время вторую составляют: Валерий Герасимов, Сергей Суровикин и Александр Лапин.

Это баланс по принципу: "Разделяй и властвуй". А также гарантия, что на поле боя они будут соперничать друг с другом и у них не будет времени заниматься внутриполитическими проблемами России. Ведь все будет зависеть от того, кто из них лучше проявит себя на поле боя,

– объяснил американский политолог.

Ротации могут быть "подготовкой на заклание"

С другой стороны, это может свидетельствовать о том, что этих генералов и криминалитет "готовят на заклание". Так, понимая, что сегодня происходит на фронте и какие перспективы ожидают всех, кто начал войну против Украины, Путину необходимо как-то себя защитить.

А российский диктатор "ни в чем не виноват", это же военные пришли к нему и сказали, мол, их там будут встречать с цветами. Что касается криминалитета, то опасно держать в стране такое количество вооруженных людей, поскольку они могут начать посягать на власть или устроить переворот.

Юнус прокомментировал кадровые ротации в России: смотрите видео

Внутриполитическая борьба в России

Кстати, во время доклада о ситуации в Соледаре Игорь Конашенков и словом не обмолвился об участии там ЧВК "Вагнера". По мнению Юнуса, это также важный нюанс, подчеркивающий, насколько серьезная внутриполитическая борьба продолжается между "башнями Кремля".

Кроме того, сюда следует добавить таких, как Игорь Гиркин и определенных военных корреспондентов, по-разному трактующих события.

Здесь не только между криминалитетом и минобороны (идёт борьба – 24 Канал). Здесь привлечены и спецслужбы, и ФСБ – продолжается внутриполитическая борьба,

– заметил американский политолог.

По его мнению, она свидетельствует о понимании того, что происходит в самой России и на территории Украины, какие перспективы есть, а также понимание всей серьезности Запада.

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Могут быть дополнительные кадровые ротации

Юнус подытожил, что кадровые ротации силовиков в России в основном необходимы для внутриполитической борьбы. Что касается ситуации на фронте, то вряд ли они серьезно повлияют на нее. Так, и Суровикин, и Герасимов с первых дней участвуют в циничной войне против Украины, так что фактически ничего не изменилось.

В ближайшее время вполне могут быть еще какие-нибудь дополнительные кадровые ротации. По мере того как будет становиться все хуже, возможно, необходимо будет бросать более "знаковые" фигуры как жертвы на заклание. Это могут быть даже знаковые политики или члены совбеза России,

– сказал американский политолог.