Таку думку 24 Каналу озвучив американський політолог Раміс Юнус. За його словами, є кілька моментів, які пояснюють кадрові ротації силовиків у Росії.

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Путін прагне "зберегти баланс"

Юнус зазначив, що насамперед це спроби Владіміра Путіна зберегти баланс між криміналітетом та військовими. До першої групи входять: Євгєній Пригожин, Рамзан Кадиров та Віктор Золотов. Водночас другу складають: Валєрій Герасимов, Сєргєй Суровікін та Алєксандр Лапін.

Це баланс за принципом: "Розділяй та володарюй". А також гарантія, що на полі бою вони будуть змагатися один з одним і в них не буде часу займатися внутрішньополітичними проблемами Росії. Адже все залежатиме від того, хто з них краще проявить себе на полі бою,

– пояснив американський політолог.

Ротації можуть бути "підготовкою на заклання"

З іншого боку, це може свідчити про те, що цих генералів та криміналітет "готують на заклання". Так, розуміючи, що сьогодні відбувається на фронті та які перспективи очікують усіх, хто розпочав війну проти України, Путіну необхідно якось себе захистити.

А російський диктатор "ні в чому є не винен", це ж військові прийшли до нього та сказали, мовляв, їх там зустрічатимуть з квітами. Що ж стосується криміналітету, то небезпечно тримати в країні таку кількість озброєних людей, оскільки вони можуть почати зазіхати на владу або влаштувати переворот.

Юнус прокоментував кадрові ротації в Росії: дивіться відео

Внутрішньополітична боротьба в Росії

До речі, під час доповіді про ситуацію в Соледарі Ігорь Конашенков і словом не обмовився про участь там ПВК "Вагнера". На думку Юнуса, це також є важливим нюансом, що підкреслює, наскільки серйозна внутрішньополітична боротьба триває між "вежами Кремля".

Крім того, сюди варто додати таких як Ігорь Гіркін та певних воєнних кореспондентів, які по-різному трактують події.

Тут не лише між криміналітетом та міноборони (йде боротьба – 24 Канал). Тут залучені й спецслужби, й фсб – триває внутрішньополітична боротьба,

– зауважив американський політолог.

На його думку, вона свідчить про розуміння того, що відбувається в самій Росії та на території України, які є перспективи, а також розуміння усієї серйозності Заходу.

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Можуть бути додаткові кадрові ротації

Юнус підсумував, що кадрові ротації силовиків у Росії здебільшого необхідні для внутрішньополітичної боротьби. Що ж стосується ситуації на фронті, то навряд вони серйозно вплинуть на неї. Так, і Суровікін, і Герасимов з перших днів беруть участь у цинічній війні проти України, тож фактично нічого не змінилося.

Найближчим часом цілком можуть бути ще якісь додаткові кадрові ротації. У міру того, як ставатиме дедалі гірше, можливо необхідно буде кидати "знаковіші" фігури як жертви на заклання. Це можуть бути навіть знакові політики або члени ради безпеки Росії,

– сказав американський політолог.