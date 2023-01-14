Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Дмитро Гудков. Шойгу "понизив" Суровікіна і призначив нового командувача вторгненням в Україну.

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Причини зміни Суровікіна на Герасимова

Гудков зазначив, що є кілька причин зміни Суровікіна на Герасимова. Перша з них військова, бо коли Путін призначав Суровікіна, то він зламав вертикаль влади в армії. Армією має керувати начальник генштабу, а не його заступник, інакше наступає параліч у керуванні армією.

Вони пограли в цю історію, зрозуміли, що це лише погіршило ситуацію, й зараз намагаються відіграти назад. Це одна причина. Друга причина – треба дати "по шапці" Пригожину, бо він поводить себе не за чином, не за статусом,

– зауважив російський опозиційний політик.

Він додав, що Пригожин дозволяв собі ображати адміністрацію президента, генералів тощо. Тому Путін скористався принципом "розділяй і володарюй". Він показав, хто тут головний, зробивши чергову рокіровку в керівництві армії.

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Україна стала краще, ніж рік тому, а Росія – гірше

За словами російського опозиційного політика, Герасимов уже командував вторгненням на самому початку і своїх військових талантів не показав. Нині будуть нові спроби, але в Росії не додалось ресурсів, не додалось можливостей, їх немає де взяти.

"Україна більш підготовлена. Попереду багато міжнародних зустрічей, військових, Мюнхенська конференція з безпеки. Я думаю, що візит Зеленського у США був дуже знаковим, важливим, не лише символічним, а і практичним візитом, який показав готовність США підтримувати Зеленського", – наголосив Гудков.

Як він зазначив, після цього навіть нейтральні європейські країни почали демонструвати свою підтримку Україні. Україна стала краще, ніж рік тому, Росія ж навпаки – гірше.

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