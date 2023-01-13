Про це в ефірі 24 Каналу повідомив інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса. На його думку, насамперед вплинуло вбивче самоембарго на газ, яке занулило разово ренту.

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"Інші податки також зменшилися. А витрати на війну були великі. І тому у росіян вперше з’явився дефіцит бюджету", – пояснив Фурса.

Живуть за власний кошт

Наразі росіяни формально не урізають ніяких витрат, використовуючи внутрішні резерви.

По-перше, вони розпочали друк коштів. Залучають кошти на внутрішньому ринку, беручи борг у рублях у власних банків, яким їх надає центробанк. Плюс у них є "фонд національного добробуту", де щось є. Скільки там у них грошей – невідомо, бо дані нечіткі,

– розповів Сергій Фурса.

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Доходи значно скоротилися

За словами економіста, з грудня російські доходи почали значно скорочуватися. Наразі неможливо сказати, наскільки серйозним було це скорочення, адже невідомі обсяги продажів російської нафти після введення ембарго.

Сергій Фурса назвав два основних чинника, які б’ють по доходах бюджету окупантів:

об’єми продажів нафти зменшилися;

ціна на нафту значно впала.

Тут зійшлося декілька факторів: і санкції, і скорочення вартості нафти на світовому ринку,

– пояснив економіст.

Але, за словами Фурси, ціна на російську марку нафти Urals падала значно швидше еталонної марки Brent.

Нафтове ембарго не можна посилювати

Сергій Фурса вважає, що опускання "стелі" вартості російської нафти нижче 60 доларів за барель матиме негативний ефект.

Якби "стеля" була радикально нижчою, це могло б збурити та налякати ринок. Бо тоді б учасники ринку подумали, що Росія зупинить постачання, а це б призвело до значного зростання вартості нафти,

– пояснив економіст.

Тому, за словами Фурси, "стеля" на рівні 60 доларів переконала всіх, що дефіциту не буде і немає причин для обурення. В цьому плані економіст закликає довіряти американському казначейству.

"Там люди сидять не дурні, і коли вони робили розрахунки рівня "стелі", вони подивилися не тільки на пряму вартість нафти, а і на можливу реакцію ринку на кожен з рівнів "стелі". І як ми бачимо, це було правильне і вдале рішення", – впевнений інвестиційний банкір.

Будуть менше їсти

На думку Сергія Фурси, проблеми з російським бюджетом відобразяться на багатьох сферах, зокрема на ситуації на фронті, оскільки буде призупинено оновлення парку озброєнь.

Скоріше за все, в Росії буде, як в анекдоті: "Не батько буде менше пити, а ти, синку, менше їсти". Тому вони скорочуватимуть соціалку і намагатимуться приховати кризу,

– вважає економіст.

За словами Фурси, 2022 року в російській економіці також було багато кризових явищ, але мало людей звільнили, тому що бюджет дотував багато компаній.

"Мовляв, тримайте гроші, нікого не звільняйте, давайте удавати, що все в порядку. Зараз спершу закінчаться ці імітаційні кошти. Тому це посилить економічну кризу, прискорить сповзання, але якщо хтось із нас очікує моментального колапсу, такого не буде", – підсумував інвестбанкір.

Криза в російській економіці