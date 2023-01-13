Так, нещодавно на шоу Соловйова пролунала дуже "цікава" думка. Один з пропагандистів "об'єктивно" оцінив спроможності російського війська та заявив, мовляв, цілі "СВО" могли бути досягнуті ще в травні минулого року.
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Доволі об'єктивна оцінка, з огляду на попередні пропагандистські заяви про "Київ за три дні". Утім, як бачимо "СВО" ще досі в процесі, хоча минув вже майже рік. Ба більше, про досягнення якихось цілей для росіян навіть не мовиться.
Ми з вами знаємо, що окупанти зазнають поразки за поразкою через власну нікчемність, а дуже гарно допомагають їм у цьому наші відважні захисники. Проте пропагандист бачить ситуацію інакше.
Він зауважив, що цілі "СВО" не були досягнуті у травні минулого року лише через великодушність російського диктатора Владіміра Путіна, який начебто не хотів влаштовувати "другий Сталінград" на Донбасі.
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Пропагандист зауважив, що спочатку дуже критично відреагував на заяву кремлівського диктатора. На його думку, саме так і треба було вчинити. Однак згодом у нього стався інсайт і він зрозумів "усю глибину задуму" Путіна.
Уявімо, якби ми все це зробили (досягнули цілей "СВО" у травні – 24 Канал): зараз не постало б питання про глибоку модернізацію збройних сил, яка оголошена, не відбулася б духовна мобілізація суспільства. Якби тоді це було зроблено, то не було б створено морально-психологічних умов для буквально революційних реформ, які назріли,
– заявив пропагандист.
Зупинімося трохи на цій цитаті, оскільки вона є чудовим прикладом маразму у його чистому вигляді. "Глибока модернізація збройних сил" звучить дуже потужно, але тільки у тому випадку, якщо не дивитися на російську армію, яка виглядає просто нікчемно.
І найцікавіше – "духовна мобілізація", адже про військову там говорити заборонено. Тож на цих словах пропагандист дуже напружився і кілька разів підкреслив, що має на увазі саме "духовну".
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Пропагандист відзначив, що затягування війни, окрім негативних наслідків, має також позитивні моменти. Що ж, здатність бачити позитив у тому, що їхня держава добігає свого кінця, це неабияке вміння.
Останні істерики російських пропагандистів
- На шоу пропагандистки Ольги Скабєєвої завітав історик, але ніхто не очікував, що він там говоритиме правду. Так, історик намагався пояснити, що російські штампи про нібито те, що Степан Бандера був нацистом, не відповідають дійсності.
- Скабєєва ж істерично накинулася на нього, заявляючи, що нібито той, хто працював з Гітлером є "ворогом для російської, радянської людини". За її логікою виходить, що і СРСР є ворогом росіян, оскільки на офіційному рівні співпрацював з нацистською Німеччиною.
- Російський пропагандист Владімір Соловйов вкотре відзначився своїми цинічними заявами. Він вважає, що на війну проти України потрібно кинути строковиків. З таким закликом Соловйов звернувся до російської влади.