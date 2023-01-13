Так, недавно на шоу Соловьева прозвучало очень "интересное" мнение. Один из пропагандистов "объективно" оценил возможности российской армии и заявил, мол, цели "СВО" могли быть достигнуты еще в мае прошлого года.

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Довольно объективная оценка, учитывая предыдущие пропагандистские заявления о "Киеве за три дня". Впрочем, как видим "СВО" до сих пор в процессе, хотя прошел уже почти год. Более того, о достижении каких-либо целей для россиян даже не говорится.

Мы с вами знаем, что оккупанты терпят поражение за поражением из-за собственной ничтожности, а очень хорошо помогают им в этом наши отважные защитники. Однако пропагандист видит ситуацию по-другому.

Он отметил, что цели "СВО" не были достигнуты в мае прошлого года только из-за великодушия российского диктатора Владимира Путина, который якобы не хотел устраивать "второй Сталинград" на Донбассе.

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Пропагандист отметил, что поначалу очень критично отреагировал на заявление кремлевского диктатора. По его мнению, именно так и нужно было поступить. Однако впоследствии у него случился инсайт и он понял "всю глубину замысла" Путина.

Представим, если бы мы все это сделали (достигли целей "СВО" в мае – 24 Канал): сейчас бы не возник вопрос о глубокой модернизации вооруженных сил, которая объявлена, не состоялась бы духовная мобилизация общества. Если бы тогда это было сделано, то не было бы создано морально-психологических условий для революционных реформ, которые буквально назрели,

– заявил пропагандист.

Остановимся немного на этой цитате, поскольку она является отличным примером маразма в его чистом виде. Глубокая модернизация вооруженных сил звучит очень мощно, но только в том случае, если не смотреть на российскую армию, которая выглядит просто ничтожно.

И самое интересное – "духовная мобилизация", ведь о военной там говорить запрещено. Поэтому на этих словах пропагандист очень напрягся и несколько раз подчеркнул, что подразумевает именно "духовную".

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Пропагандист отметил, что затягивание войны кроме негативных последствий имеет также положительные моменты. Что ж, способность видеть позитив в том, что их государство подходит к своему концу, это незаурядное умение.

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