С таким призывом Соловьев обратился к российским властям. Соответствующее видео с пропагандистом уже распространилось по сети, информирует 24 Канал.

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Соловьев призвал бросить в Украину срочников

Так, российский пропагандист пожаловался, что на фронт в Украину не отправляют солдат срочной службы.

Всегда на войнах молодые. Я все понимаю, политическая обстановка, личная боязнь, где-то что-то. Но сколько ребят, которые сейчас проходят срочную службу? Дайте повоевать. Отцы воюют, а дети в армии говорят: "Пустите". От 120 до 140 тысяч каждые полгода прекрасно подготовленных молодых ребят. Ну, надо как-то этот вопрос решить... Ну тех, которые хотят, которые могут,

– заявил Соловьев.

По его словам, властям России необходимо облегчить условия подписания контракта для срочников. Пропагандист считает, что их минобороны будет не против этого.

"Мне кажется, имеет смысл поговорить как-то с министерством обороны, вырвать эту общую позицию. Я думаю, минобороны будет только за", – добавил Соловьев.

Соловьев высказался о срочниках: смотрите видео

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