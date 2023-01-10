С таким призывом Соловьев обратился к российским властям. Соответствующее видео с пропагандистом уже распространилось по сети, информирует 24 Канал.
Кстати Соловьев заговорил о защите "братского народа" сербов
Соловьев призвал бросить в Украину срочников
Так, российский пропагандист пожаловался, что на фронт в Украину не отправляют солдат срочной службы.
Всегда на войнах молодые. Я все понимаю, политическая обстановка, личная боязнь, где-то что-то. Но сколько ребят, которые сейчас проходят срочную службу? Дайте повоевать. Отцы воюют, а дети в армии говорят: "Пустите". От 120 до 140 тысяч каждые полгода прекрасно подготовленных молодых ребят. Ну, надо как-то этот вопрос решить... Ну тех, которые хотят, которые могут,
– заявил Соловьев.
По его словам, властям России необходимо облегчить условия подписания контракта для срочников. Пропагандист считает, что их минобороны будет не против этого.
"Мне кажется, имеет смысл поговорить как-то с министерством обороны, вырвать эту общую позицию. Я думаю, минобороны будет только за", – добавил Соловьев.
Соловьев высказался о срочниках: смотрите видео
Другие маразматические заявления Соловьева
- Недавно Соловьев сошел с ума в прямом эфире и на немецком обратился к украинцам. Пропагандист заявил, что "мелкий украинский рейх" не имеет права на существование.
- Также Соловьев в прямом эфире обратился к мобилизованным россиянам, которые не удовлетворены условиями в воинских частях и отсутствием боевой подготовки. Пропагандист советует мобилизованным не винить государство в проблемах с обмундированием и командованием.
- Ранее Соловьев был в шоке от очередных поражений российской армии, поэтому призвал наконец-то ответить.
- Кстати, пропагандист в эфире российского телеканала назвал себя террористом. Он призвал разбомбить Одессу и Харьков "квартал за кварталом".