Військовий експерт, фахівець з ППО Андрій Крамаров пригадав, що у своїх минулих інтерв'ю Шойгу теж називав фантастичні цифри втрат російської армії і ЗСУ. За його словами, після того стало зрозуміло, що в росіян дуже гарно виходить "малювати" неіснуючі цифри. Про це він розповів 24 Каналу.
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Також експерт зазначив, що цифри, які російський міністр назвав цього разу, – це все фантазії Шойгу.
Заява Сєргєя Шойгу / скрін Telegram
"Росіянам самим вже не вистачає техніки. Вони дістають ту, яка була списана ще в Радянському Союзі", – наголосив він.
Ворог воює старою технікою, але є нюанс
Проте Крамаров зазначив, що на Східному фронті зараз дуже важка ситуація. Ворог продовжує наступати, але українські захисники героїчно стримують цей наступ.
Проти нас рухається велика сила військових та техніки противника. Так, ця техніка стара, але її надзвичайна кількість,
– підкреслив він.
Крамаров пояснив, що в Радянському Союзі була стратегія воювати великою кількістю як людей, так і техніки.
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"Ми не будемо говорити про її якість. Але виробляли її дуже багато. І це все залишилось зараз в Росії", – зауважив він.
Тому, на думку Андрія Крамарова, треба рахуватись з тим, що у ворога ще є в запасі багато, хоч і старої, зброї.
Що відбувається в російському керівництві
- Аналітики наголошують, що в Росії з'явився "простір для критики" Владіміра Путіна. Євгеній Пригожин останнім часом не тільки критикує міноборони Росії, але й дозволяє собі прямі атаки на адміністрацію Путіна. Однак голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук вважає, що критики влади в Росії не були б такими впливовими, якби за ними не стояли російські спецслужби. Зараз в країні-агресорці відбувається війна ФСБ проти військових.
- Генерал та ексвіцепрезидент Росії Олександр Руцькой назвав війну Кремля в Україні трагедією для Росії. За його словами, їхніми військами керують некомпетентні люди. Зокрема він розкритикував Сєргєя Шойгу. Він сказав, якщо ж збройні сили не володіють можливістю проводити оперативно-стратегічні наступальні операції, то краще не лізти, тим більше за межі Росії.
- Американський політолог Раміс Юнус вважає, що кадрові ротації силовиків у Росії – це спроби Путіна зберегти баланс між криміналітетом та військовими. Це гарантія, що на полі бою вони будуть змагатися один з одним і в них не буде часу займатися внутрішньополітичними проблемами Росії.