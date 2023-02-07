Військовий експерт, фахівець з ППО Андрій Крамаров пригадав, що у своїх минулих інтерв'ю Шойгу теж називав фантастичні цифри втрат російської армії і ЗСУ. За його словами, після того стало зрозуміло, що в росіян дуже гарно виходить "малювати" неіснуючі цифри. Про це він розповів 24 Каналу.

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Також експерт зазначив, що цифри, які російський міністр назвав цього разу, – це все фантазії Шойгу.

Заява Сєргєя Шойгу / скрін Telegram

"Росіянам самим вже не вистачає техніки. Вони дістають ту, яка була списана ще в Радянському Союзі", – наголосив він.

Ворог воює старою технікою, але є нюанс

Проте Крамаров зазначив, що на Східному фронті зараз дуже важка ситуація. Ворог продовжує наступати, але українські захисники героїчно стримують цей наступ.

Проти нас рухається велика сила військових та техніки противника. Так, ця техніка стара, але її надзвичайна кількість,

– підкреслив він.

Крамаров пояснив, що в Радянському Союзі була стратегія воювати великою кількістю як людей, так і техніки.

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"Ми не будемо говорити про її якість. Але виробляли її дуже багато. І це все залишилось зараз в Росії", – зауважив він.

Тому, на думку Андрія Крамарова, треба рахуватись з тим, що у ворога ще є в запасі багато, хоч і старої, зброї.

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