Генерал та ексвіцепрезидент Росії заявив у записі ютуб-каналу Kolokol, що російською армією керують люди, які самі не служили та посилають інших на безглузду смерть, інформує 24 Канал.

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Що відомо про заяву Руцького

75-річний Олександр Руцькой розкритикував Сєргєя Шойгу. Він сказав, що для того, щоб проводити такого роду операції, треба мати відповідні збройні сили.

Якщо ж збройні сили не володіють можливістю проводити оперативно-стратегічні наступальні операції, то краще не лізти, тим більше за межі Росії.

Він також зауважив, 22 роки російськими військами керують люди, які не служили в армії та є некомпетентними. За словами Руцького:

міністр оборони Шойгу в армії не служив та немає військової освіти;

5 його заступників також не служили в армії.

Де вони захищають Росію? Заради чого вони гинуть? А коли люди гинуть безглуздо, це вже трагедія,

– заявив російський генерал.

За його словами, наразі не можна назвати жодного полку чи батальйону, де б не було 200-тих чи 300-тих. Він сказав, що саме ця непродуманість врешті призвела до того, що є.

Що відбувається в російському керівництві