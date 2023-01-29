Генерал та ексвіцепрезидент Росії заявив у записі ютуб-каналу Kolokol, що російською армією керують люди, які самі не служили та посилають інших на безглузду смерть, інформує 24 Канал.
До теми Тема двійників розкрита: терорист Гіркін розповів, як розрізняти дублерів Путіна
Що відомо про заяву Руцького
75-річний Олександр Руцькой розкритикував Сєргєя Шойгу. Він сказав, що для того, щоб проводити такого роду операції, треба мати відповідні збройні сили.
Якщо ж збройні сили не володіють можливістю проводити оперативно-стратегічні наступальні операції, то краще не лізти, тим більше за межі Росії.
Він також зауважив, 22 роки російськими військами керують люди, які не служили в армії та є некомпетентними. За словами Руцького:
- міністр оборони Шойгу в армії не служив та немає військової освіти;
- 5 його заступників також не служили в армії.
Де вони захищають Росію? Заради чого вони гинуть? А коли люди гинуть безглуздо, це вже трагедія,
– заявив російський генерал.
За його словами, наразі не можна назвати жодного полку чи батальйону, де б не було 200-тих чи 300-тих. Він сказав, що саме ця непродуманість врешті призвела до того, що є.
Що відбувається в російському керівництві
- Терорист Гіркін зауважив, що справжній Путін приймає міністрів, сидячи за кілометровим столом й дивлячись на своїх посіпак у бінокль. Тим часом "виходять в люди" двійники Путіна, які видають нагороди й спілкуються.
- У NYT пояснили, як Герасимов зумів замінити Суровікіна на посаді командувача війни в Україні. За даними видання, генерал Герасимом переконав Путіна у можливості "гіпернаступу".
- Політолог Олег Саакян заявив, що Владімір Путін у скрутному становищі та торгує останнім страхом – розвалу Росії. Адже бункерний намагається переконати світ, що готовий воювати до останнього росіянина, що Москва буде пручатися до кінця і перемога над нею буде "перемогою над згарищем".