Генерал и эксвицепрезидент России заявил в записи ютуб-канала Kolokol, что российской армией руководят люди, которые сами не служили и посылают других на бессмысленную смерть, информирует 24 Канал.

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Что известно о заявлении Руцкого

75-летний Александр Руцкой раскритиковал Сергея Шойгу. Он сказал, что для того, чтобы проводить такого рода операции, нужно иметь соответствующие вооруженные силы.

Если же вооруженные силы не обладают возможностью проводить оперативно-стратегические наступательные операции, то лучше не лезть, тем более за пределы России.

Он также отметил, что 22 года российскими войсками руководят люди, которые не служили в армии и некомпетентны. По словам Руцкого:

министр обороны Шойгу в армии не служил и не имеет военного образования;

5 его заместителей тоже не служили в армии.

Где они защищают Россию? Ради чего они гибнут? А когда люди гибнут бессмысленно, это уже трагедия,

– заявил российский генерал.

По его словам, пока нельзя назвать ни полка или батальона, где бы не было 200-х или 300-х. Он сказал, что именно эта непродуманность привела к тому, что есть.

Что происходит в российском руководстве