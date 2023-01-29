Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. Он считает, что это время нужно Кремлю, чтобы в краткосрочной перспективе перегруппироваться и подготовиться к продолжительной войне. В то же время, Запад это не устраивает. Поэтому Украина в последнее время должна получить наступательное оружие.

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Путин всегда торговал страхами

По словам политолога, Владимир Путин сейчас торгует последним оставшимся у него страхом – страхом развала России. Он пытается убедить мир, что готов воевать до последнего россиянина, что Москва будет сопротивляться до конца и победа над ней будет "победа над пепелищем".

Некоторые российские "говорящие головы" считают, что это будет "радиоактивное пожарище". Но это – пугалка. Путин всегда торговал страхами и поднимал ставки, надеясь, что другая сторона в конце концов попытается договариваться и остановить маховик эскалации.

– подчеркнул он.

По мнению политолога, главе Кремля это удавалось, потому что Запад из-за демократичности, сложности своих процедур, неготовности к противостоянию, не готов был так высоко поднимать ставки, как это делала Россия.

Мы подходим к кульминации войны

"Но здесь с Путиным случилось страшное – он "споткнулся" об Украину. А в украинском обществе и государстве "болевой порог" выше, чем в российском, когда стоит вопрос выживания", – считает Саакян.

По его словам, когда сейчас Россия пытается поднимать ставки, часть ее визави на Западе не желают принимать вызов. Но впереди стоит Украина, которая не готова сдаваться и прогибаться под российский шантаж.

Однако Путин не может бесконечно поднимать ставки – он находится в тяжелом положении. Ему одновременно нужно готовиться к долговременной войне, понимая, что ресурсов для нее в России нет. И при этом готовить блицкриг №2, реванш в войне, для того чтобы обезопасить себя как раз от длительного противостояния,

– подчеркнул Саакян.

По его мнению, мы подходим к кульминации русско-украинской войны.

"Конечно, победа нам будет стоить много слез, пота и крови. Но не мы эту войну выбрали, не мы напали. Мы обороняемся. Мы достойно держим вызовы судьбы и удар от врага", – отметил он.

На Западе не хотят продолжительной войны

Политолог считает, что Кремль хочет ввести "анестезию" западному миру, что раздуваемый апокалиптический сценарий отменяется. И пока западный мир должен усыпиться, Россия соберет кулак для того, чтобы осуществить новое массированное наступление.

Это то, к чему стремится Кремль. Но это ему не удастся осуществить,

– считает собеседник.

По его мнению, на Западе не хотят продолжительной войны. Недаром Украине предоставляют танки – наступательное оружие, и началась активизация разговора о контрнаступлении.

"Также расходы по миру в виде экономических, энергетических и других минусов – очень велики. Поэтому эта проблема растянута во времени никому на Западе не нужна", – отметил он.

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Ядерные государства также могут проигрывать

Политолог подчеркнул, что мир действительно боится развала России – Путин торгует страхом, находящим отголосок не только на Западе. Сейчас идет политическая, дипломатическая, информационная война на Африканском континенте, Азии, Латинской Америке.

Там Россия стартовала с лучших позиций, потому что унаследовала возможности еще с советских времен. В идее антиамериканизма, распространенные в этих странах, Советский Союз вливал миллиарды рублей. И Россия продолжила это делать,

– говорит он.

По его словам, в целом же Россия проигрывает симпатии, упускает репутацию на международной арене. Она еще будет сопротивляться и недооценивать ее не стоит.

"Один из тезисов, который продвигает российская пропаганда: мол, ядерное государство не может проиграть. Но есть пример Советского Союза и России в войне с Афганистаном. Есть пример США в войне во Вьетнаме. Итак, ядерные государства также могут проигрывать", – резюмировал он.

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