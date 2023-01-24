Об этом 24 Каналу рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. В частности, у заместителя главы совбеза России Дмитрия Медведева началась истерика.

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Приспешник Владимира Путина вдруг признал, что у Запада есть много оружия. А если потребуется больше, его изготовят.

Почему Медведев загрустил из-за западной помощи Украине

По словам Чаленко, в Кремле действительно прекрасно понимают, в каком положении оказались. Ведь на фоне Украины, постоянно получающей военную помощь от Запада, ситуация в России становится только более грустной.

Сегодня ВПК России не способен обновлять потенциал, который был даже в феврале 2022 года. Вопрос уже даже не в поддержке наступательных действий. Россиянам хотя бы удержать оборону,

– отметил политолог.

Он напомнил, что недавно российский диктатор отдал приказ увеличить российскую армию до 1,5 миллиона военнослужащих. Политолог отметил, что в этом распоряжении есть важный нюанс – Путин указал, что это нужно сделать до 2026 года.

"То есть, сейчас в Кремле понимают, что даже с точки зрения проведения разных организационных мероприятий они не способны увеличить армию в ближайшем будущем", – сказал Чаленко.

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Когда у россиян начинаются проблемы, они достают "ядерную булаву"

Глава Центра анализа и стратегий отметил, что когда россияне видят, что у них есть проблемы, то сразу достают "ядерную булаву". Именно поэтому в последнее время от того же Медведева, а также спикера госдумы Вячеслава Володина снова зазвучали ядерные угрозы.

Однако это совершенно не работает. А параллельно мы видим ситуацию, что те силы, которые сейчас Россия бросает в бой на Востоке Украины, с каждым разом обеспечены все хуже и хуже. А ведь это в России провели лишь одну волну мобилизации,

– сказал Чаленко.

По его словам, Москва не способна должным образом обеспечить даже 300 тысяч человек, которых призвали в армию осенью 2022 года. Как отметил политолог, тогда возникает логичный вопрос – чем обеспечить еще полмиллиона человек, которых Кремль собирается мобилизовать в ближайшее время.

Зачем руководство России "облагается" ПВО

В то же время в России истерически усиливают противовоздушную оборону. В Москве в панике системы ПВО устанавливают даже на крышах домов. Чаленко предположил, что российские власти могут использовать это в качестве аргумента для новой мобилизации.

Российское руководство хочет показать, что Москва и Кремль находятся под угрозой. Но в то же время присутствуют панические настроения у самих инициаторов этой расстановки систем ПВО,

– сказал политолог.

Он добавил, что Владимир Путин "облагается" ПВО вопреки своим предыдущим тезисам о защищенности Москвы и делает это подозрительно быстро.

"Вероятно, что у россиян есть определенные данные, что у украинцев могут быть в достаточном количестве те беспилотники, которые летают на 1 тысячу километров. А столица России потенциально может стать целью", – сказал Чаленко.

"Нужно дожимать Россию в 2023 году"

Политолог отметил, что в последнее время существенно поменялась риторика российской пропаганды. По его словам, пропагандисты начали распространять тезисы о том, что ничего страшного не произойдет, если придется отказаться от "новых" территорий. Мол, Россия все равно победит.

Пропагандисты уже начинают готовить россиян к поражению. Это сигнал для украинцев и всего цивилизованного мира, что нужно дожимать Россию в 2023 году и полностью освобождать украинские территории.

– подчеркнул Чаленко.

Он добавил, что не стоит обращать внимание на то, что оккупанты роют на камеру окопы и якобы превращают оккупированный Крым в "неприступную крепость".

"На самом деле это лишь формальность. У них все работает не так, как должно. Это показывает отсталость российской армии и определяет будущее России не только в войне против Украины, но и после ее завершения", – сказал политолог.

По словам Чаленко, россияне боятся развала своего государства. И когда такие процессы начнутся, их уже не остановить.

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