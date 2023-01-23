Впрочем, начал двигаться в другом направлении. Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов.

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Путину не нравится, что Запад "соблазняет" россиян демократией

Путин в 90-е годы был абсолютным "западником" – видел и себя в Европе, и Россию. В другом направлении он начал двигаться, потому что почувствовал, что там лежит возможность абсолютизации власти и укрепления собственного контроля над страной,

– отметил российский политолог.

По его словам, именно в вопросе абсолютизации власти российский диктатор видел Запад своим врагом, поскольку последний демонстрировал пример демократии, смены власти или борьбы с коррупцией. В то же время, для Путина это означало ослабление власти, а возможно и совсем потеря.

"Разрывая отношения с Западом, через геополитические аргументы и так называемые традиционные ценности, носителями которых якобы являются россияне, он приобрел возможность объявить "злом" принцип смены власти, свободы слова, демократии и т.д. Вот в чем истинная суть его конфликта с Западом", – объяснил Галлямов.

Так, глава Кремля был бы рад, если бы ему удалось разделить мир на зоны влияния и никто его не трогал или критиковал бы действия в России. С точки зрения Путина, Запад совершает "абсолютно непристойные" вещи, критикуя его.

Галлямов об истинных намерениях Путина: смотрите видео

Российский политолог отметил, что Путин считает себя "хозяином России", ведь он является президентом. Запад же вмешивается и "поучает" его. Более того, находит сторонников в самой России, подрывая абсолютизацию власти. Это и есть причина конфликта российского диктатора с Западом.

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Впрочем, Путин не может сказать, что враждует с Западом, потому что тот учит россиян демократии. Поэтому в процесс вступают аргументы из серии геополитики для маскировки реальных мотивов. Глава Кремля стремится создать такой миропорядок, где каждый на "своей территории" делает все, что захочет.

Отсюда и возникают попытки россиян учить украинцев, на каком языке нам говорить, какую литературу читать и чему учить наших детей. А все потому, что Украина просто рядом расположена.

Так, российский диктатор считает, что якобы имеет право лезть в другое государство, в то же время в Россию никто не должен вмешиваться. С точки зрения формальной логики, эта конструкция абсолютно неполноценная, ведь все аргументы Путина являются фейковыми. На самом же деле истинная его цель – абсолютная власть.