Утім, почав рухатися в іншому напрямку. Про це 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов.

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Путіну не подобається, що Захід "спокушає" росіян демократією

Путін у 90-ті роки був абсолютним "західником" – бачив і себе в Європі, і Росію. В іншому напрямку він почав рухатися, бо відчув, що там лежить можливість абсолютизації влади та укріплення власного контролю над країною,

– зазначив російський політолог.

За його словами, саме в питанні абсолютизації влади російський диктатор вбачав Захід своїм ворогом, оскільки останній демонстрував приклад демократії, зміни влади або боротьби з корупцією. Водночас для Путіна це означало послаблення влади, а можливо і зовсім втрата.

"Розриваючи відносини із Заходом, через геополітичні аргументи та так звані традиційні цінності, носіями яких нібито є росіяни, він набув можливості оголосити "злом" принцип зміни влади, свободи слова, демократії тощо. Ось у чому істинна суть його конфлікту із Заходом", – пояснив Галлямов.

Так, очільник Кремля був би радий, якби йому вдалося розділити світ на зони впливу і ніхто його не чіпав або критикував би дії в Росії. З точки зору Путіна, Захід вчиняє "абсолютно непристойні" речі, критикуючи його.

Галлямов про істинні наміри Путіна: дивіться відео

Російський політолог зазначив, що Путін вважає себе "господарем Росії", адже є президентом. Натомість Захід втручається і "повчає" його. Ба більше, знаходить прихильників у самій Росії, підриваючи абсолютизацію влади. Це і є причиною конфлікту російського диктатора із Заходом.

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Утім, Путін не може сказати, що ворогує із Заходом, бо той навчає росіян демократії. Тож у процес вступають аргументи із серії геополітики для маскування реальних мотивів. Очільник Кремля прагне створити такий світопорядок, де кожен на "своїй території" робить усе, що захоче.

Звідси й виникають спроби росіян навчати українців, якою мовою нам розмовляти, яку літературу читати й чому вчити наших дітей. А все через те, що Україна просто поруч розташована.

Так, російський диктатор вважає, що нібито має право лізти до іншої держави, водночас до Росії ніхто не має втручатися. З точки зору формальної логіки, ця конструкція є абсолютно неповноцінною, адже всі аргументи Путіна є фейковими. Насправді ж істинна його мета – абсолютна влада.