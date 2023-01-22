Таку думку в ефірі 24 Каналу висловила волонтерка, координаторка Фонду Сергія Притули Меланія Подоляк.

До теми "Майбутнє Росії чорне на кілька десятиліть": що чекає на країну-агресора після війни.

На її думку, нинішню спробу загарбати Україну і знищити українців від попередніх відрізняє неймовірна кількість фото та відеофіксацій. Російсько-українська війна – найбільш медійна та задокументована війна в історії світу.

Ще ніколи в жодному збройному конфлікті не було такої кількості доказів, аудіовідеоматеріалів, свідків і так далі. Це нас по своєму рятувало та це нам допоможе в майбутньому,

– переконана волонтерка.

Росію намагатимуться перевиховати

Подоляк вважає, що завдяки доказам вже не вийде вписати цю війну в історію, як громадянську чи якесь непорозуміння між двома братськими народами. Українці мають терабайти доказів того, що українці не хочуть бути з росіянами, окупанти роблять жахливі речі, і метою війни є знищення українців.

"Це нас по своєму може врятувати. Проте, мене шкребе думка, що західний світ мріє про перемогу над Росією не так, як ми. А мріє її зробити цивілізованішою, взяти під крило та навчити демократії", – повідомила волонтерка.

На думку координаторки Фонду Сергія Притули, коли ми переможемо і справа дійде до того, що ж робити з Росією, можуть бути випадки, коли цивілізований світ намагатиметься перевиховати Росію. Не покарати її, не показати приклад, що такі режими будуть нести відповідальність, а спробують перевчити.

Будуть роздавати їм гранти на розвиток демократії, на реформу поліції, на реформи судів, на антикорупційні органи. Це все може бути. Нам треба мати якусь стратегію для цього випадку,

– переконана волонтерка.

Росію спробують перевиховати: дивитися відео

Нас врятують докази

Меланія Подоляк сподівається, що всі матеріали та інтерв'ю, які ми надаємо західним партнерам, убезпечать нас від повторення російської агресії у майбутньому.

"Нам потрібно ще чіткіше зафіксувати нашу позицію, якою вона є зараз – антиросійську, проукраїнську. Бо не може йти мови про поступки, домовленості, спільне майбутнє. І це має бути нашою доктриною", – підсумувала волонтерка.

Що чекає на Росію у майбутньому