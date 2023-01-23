В последнее время ПВО уже видели на домах в центре Москвы и в отдалении от подмосковного Рублевского шоссе, где живет русская элита. Теперь российские СМИ обнародовали фото у личной резиденции диктатора.

Внимание В Москве нервничают: вокруг Кремля установили уже три комплекса ПВО "Панцирь-С1"

Эти комплексы ПВО защищают от предполагаемого украинского удара лично президента Владимира Путина и его близких. Такой вывод можно сделать, после того как установка ПВО появилась рядом с валдайской резиденцией президента. Других объектов для охраны, кроме резиденции, здесь просто нет,

– говорится в сообщении.

Житель города Валдай в Новгородской области сделал снимок в селе Ящерово - на фотографии комплекс ПВО, который был размещен в поселке несколько недель назад.

На фото, возможно, комплекс "Панцирь-С1". Такие же последние дни были замечены в центре Москвы и в Подмосковье.

На Валдае установили ПВО / Фото российские СМИ

Очевидно, что система ПВО появилась в Ящерове сразу после атаки украинских дронов на российские военные аэродромы в глубине страны – первая атака на авиабазы под Рязанью и в Энгельсе Саратовской области была 5 декабря.

Жители Ящерова и соседних сел, с которыми сконтактировали журналисты, подтвердили размещение комплекса ПВО на Валдае. Более того, один из собеседников отметил, что комплекс не стоит без дела – он находится на боевом дежурстве, по меньшей мере трое военнослужащих постоянно находятся рядом, антенна РЛС вращается.

Обратите внимание! Ящерово – одно из двух ближайших сел в президентскую резиденцию, стоящую на берегу одного из местных озер под названием Ужин. От Ящерова до путинской резиденции около 6 километров.

Отмечают, что Валдайская резиденция Путина, хоть и называется официальной, почти не выполняет представительских функций. Она больше известна как место личного досуга Путина, его близких и друзей.

Туда на закрытые вечеринки в Путин приезжали звезды эстрады. Там же Путин часто встречается с вип-гостями.

Путин бывает на Валдае очень часто, он любит это место. Именно в Ящеровом поселились на постоянной основе приближенные к Путину люди вроде офицеров ФСО и руководителей управделами президента,

– отмечает издание.

Что любопытно, никакой критической инфраструктуры, стратегических объектов, крупных предприятий или больших скоплений военной техники и личного состава в этом районе нет. То есть, Путин действительно не на шутку разволновался по поводу собственной безопасности и безопасности своего окружения.

Истерия Кремля по установлению ПВО: мотивы

В Москве установили уже по крайней мере три системы ПВО на крышах административных зданий, а именно:

минобороны на Фрунзенской набережной;

административное здание в Тетеринском переулке;

ГУ МВД на Петровке, 38

Все они перекрывают центр принятия решений кафиров, а именно Кремль. Также в зоне их действия значительная часть столицы страны-террористки.

Западные СМИ считают, что в России могут быть напуганы работой беспилотников, через деятельность которых "хлопок" посетил Саратов и Рязань. Эти города располагаются не так уж далеко от самой Москвы, на расстоянии 800 и 200 километров соответственно.

Однако в Кремле могут быть и другие цели. Да, в Институте изучения войны считают, что таким образом в России стремятся создать информационные условия, чтобы подготовить россиян к "затяжной войне" в Украине.