В то же время, запрос на мир может возрасти. Более того, это может привести к усилению антивоенных протестов в России. Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов.

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ПВО на крышах не пропаганда, а реальный страх Кремля

Так, россияне готовы были к развитию событий "в духе Крыма 2014 года", но не готовы терпеть "СВО" на своей территории. Главным следствием все более активной милитаризации в России может стать усиление запроса на мир среди граждан страны-агрессора, а Кремлю это невыгодно.

Галлямов предположил, вероятнее всего, решение об установке систем противовоздушной обороны на крышах зданий в Москве было принято для сохранения жизни Владимира Путина. Ведь российские военные уже ни в чем не уверены, в том числе и в том, есть ли у Украины оружие, способное достать до Москвы.

Политтехнологически это (установление ПВО на крышах в Москве – 24 Канал) невыгодно, поражение. Это подтверждение, что все идет совсем не "по плану". Путин же говорит, что "все идет по плану". А о чем план, если на крышах Москвы уже устанавливают системы ПВО? Нормальный у вас план,

– заметил российский политолог.

Несмотря на то, что с точки зрения пиара установка систем противовоздушной обороны является поражением, это остается второстепенным вопросом. Прежде всего Кремль не может исключать наличие у Украины соответствующего вооружения. Учитывая, что появилась информация, что украинцы разработали беспилотник, способный преодолевать расстояние в 1 тысячу километров.

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Кроме того, в России опасаются, что США предоставят Украине ракеты высокой дальности. Галямов также рассказал, что после взрывов на военном аэродроме под российской Рязанью, в стране-агрессоре распространялось мнение, мол, БпЛА, вызвавшие "неприятность", долетели туда не из Украины даже, а это якобы украинская ДРГ сделала с территории России.

"Простыми словами – они защищают Путина, потому что боятся, что его убьют. А там, где защищают Путина соответственно и всех москвичей", – подытожил российский политолог.

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