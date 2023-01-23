В то же время, запрос на мир может возрасти. Более того, это может привести к усилению антивоенных протестов в России. Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов.
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ПВО на крышах не пропаганда, а реальный страх Кремля
Так, россияне готовы были к развитию событий "в духе Крыма 2014 года", но не готовы терпеть "СВО" на своей территории. Главным следствием все более активной милитаризации в России может стать усиление запроса на мир среди граждан страны-агрессора, а Кремлю это невыгодно.
Галлямов предположил, вероятнее всего, решение об установке систем противовоздушной обороны на крышах зданий в Москве было принято для сохранения жизни Владимира Путина. Ведь российские военные уже ни в чем не уверены, в том числе и в том, есть ли у Украины оружие, способное достать до Москвы.
Политтехнологически это (установление ПВО на крышах в Москве – 24 Канал) невыгодно, поражение. Это подтверждение, что все идет совсем не "по плану". Путин же говорит, что "все идет по плану". А о чем план, если на крышах Москвы уже устанавливают системы ПВО? Нормальный у вас план,
– заметил российский политолог.
Несмотря на то, что с точки зрения пиара установка систем противовоздушной обороны является поражением, это остается второстепенным вопросом. Прежде всего Кремль не может исключать наличие у Украины соответствующего вооружения. Учитывая, что появилась информация, что украинцы разработали беспилотник, способный преодолевать расстояние в 1 тысячу километров.
Галлямов прокомментировал установку ПВО на крышах в Москве: смотрите видео
Кроме того, в России опасаются, что США предоставят Украине ракеты высокой дальности. Галямов также рассказал, что после взрывов на военном аэродроме под российской Рязанью, в стране-агрессоре распространялось мнение, мол, БпЛА, вызвавшие "неприятность", долетели туда не из Украины даже, а это якобы украинская ДРГ сделала с территории России.
"Простыми словами – они защищают Путина, потому что боятся, что его убьют. А там, где защищают Путина соответственно и всех москвичей", – подытожил российский политолог.
Установление ПВО на крышах в Москве: последнее
- В Москве на админзданиях ставят ПВО. Да, известно об установке уже не менее 3 комплексов "Панцирь-С1", а именно на крыше минобороны страны-агрессорка, административного здания в Тетеринском переулке и ГУ МВД на Петровке, 38.
- По информации Bloomberg, в Кремле могут быть напуганы работой беспилотников, из-за деятельности которых якобы случился "хлопок" вблизи Саратова и Рязани. Эти города располагаются не так уж далеко от самой Москвы. А именно на расстоянии примерно 800 и 200 км соответственно от российской столицы.
- В то же время, российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин считает, что оккупанты готовят удары по "центрам принятия решений" в Украине. А поскольку волнуются, что может "прилететь в ответ", то устанавливают системы противовоздушной обороны.