Водночас запит на мир може зрости. Ба більше, це може призвести до посилення антивоєнних протестів у Росії. Про це 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов.

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ППО на дахах не пропаганда, а реальний страх Кремля

Так, росіяни готові були до розвитку подій "у дусі Криму 2014 року", але не готові терпіти "СВО" на своїй території. Тож головним наслідком дедалі активнішої мілітаризації в Росії може стати зростання запиту на мир серед громадян країни-агресорки, а Кремлю це невигідно.

Галлямов припустив, найімовірніше, рішення щодо встановлення систем протиповітряної оборони на дахах будівель у Москві було ухвалене для збереження життя Владіміра Путіна. Адже російські військові вже ні в чому не впевнені, зокрема і в тому, чи є в України зброя, яка здатна дістати до Москви.

Політтехнологічно це (встановлення ППО на дахах в Москві – 24 Канал) невигідно, поразка. Це підтвердження, що все йде зовсім не "за планом". Путін же говорить, що "все йде за планом". А про що план, якщо на дахах Москви вже встановлюють системи ППО? Нормальний у вас план,

– зауважив російський політолог.

Попри те, що з точки піару встановлення систем протиповітряної оборони є поразкою, це залишається другорядним питанням. Насамперед Кремль не може виключати наявність в України відповідного озброєння. З огляду на те, що з'явилася інформація, що українці розробили безпілотник, що здатен долати відстань у 1 тисячу кілометрів.

Галлямов прокоментував встановлення ППО на дахах у Москві: дивіться відео

Крім того, в Росії побоюються, що США нададуть Україні ракети високої дальності. Галямов також розповів, що після вибухів на військовому аеродромі під російською Рязанню, в країні-агресорці ширилася думка, мовляв, БпЛА, що спричинили "неприємність", долетіли туди не з України навіть, а це нібито українська ДРГ зробила з території Росії.

"Простими словами – вони захищають Путіна, тому що бояться, що його вб'ють. А там, де захищають Путіна відповідно й усіх москвичів", – підсумував російський політолог.

Встановлення ППО на дахах у Москві: останнє