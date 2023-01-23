Водночас запит на мир може зрости. Ба більше, це може призвести до посилення антивоєнних протестів у Росії. Про це 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов.
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ППО на дахах не пропаганда, а реальний страх Кремля
Так, росіяни готові були до розвитку подій "у дусі Криму 2014 року", але не готові терпіти "СВО" на своїй території. Тож головним наслідком дедалі активнішої мілітаризації в Росії може стати зростання запиту на мир серед громадян країни-агресорки, а Кремлю це невигідно.
Галлямов припустив, найімовірніше, рішення щодо встановлення систем протиповітряної оборони на дахах будівель у Москві було ухвалене для збереження життя Владіміра Путіна. Адже російські військові вже ні в чому не впевнені, зокрема і в тому, чи є в України зброя, яка здатна дістати до Москви.
Політтехнологічно це (встановлення ППО на дахах в Москві – 24 Канал) невигідно, поразка. Це підтвердження, що все йде зовсім не "за планом". Путін же говорить, що "все йде за планом". А про що план, якщо на дахах Москви вже встановлюють системи ППО? Нормальний у вас план,
– зауважив російський політолог.
Попри те, що з точки піару встановлення систем протиповітряної оборони є поразкою, це залишається другорядним питанням. Насамперед Кремль не може виключати наявність в України відповідного озброєння. З огляду на те, що з'явилася інформація, що українці розробили безпілотник, що здатен долати відстань у 1 тисячу кілометрів.
Галлямов прокоментував встановлення ППО на дахах у Москві: дивіться відео
Крім того, в Росії побоюються, що США нададуть Україні ракети високої дальності. Галямов також розповів, що після вибухів на військовому аеродромі під російською Рязанню, в країні-агресорці ширилася думка, мовляв, БпЛА, що спричинили "неприємність", долетіли туди не з України навіть, а це нібито українська ДРГ зробила з території Росії.
"Простими словами – вони захищають Путіна, тому що бояться, що його вб'ють. А там, де захищають Путіна відповідно й усіх москвичів", – підсумував російський політолог.
Встановлення ППО на дахах у Москві: останнє
- У Москві на адмінбудівлях ставлять ППО. Так, відомо про встановлення вже щонайменше 3 комплексів "Панцир-С1", а саме на даху міноборони країни-агресорки, адміністративної будівлі в Тетеринському провулку та ГУ МВС на Петрівці, 38.
- За інформацією Bloomberg, у Кремлі можуть бути налякані роботою безпілотників, через діяльність яких нібито траплялася "бавовна" поблизу Саратова та Рязані. Ці міста розташовуються не так вже й далеко від самої Москви. А саме на відстані приблизно 800 та 200 кілометрів відповідно від російської столиці.
- Водночас російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін вважає, що окупанти готують удари по "центрах прийняття рішень" в Україні. А оскільки хвилюються, що може "прилетіти у відповідь", то встановлюють системи протиповітряної оборони.