Журналісти з посиланням на анонімні джерела повідомили, що Росія буквально боїться безпілотників. Саме вони стали причиною того, що на дах російського міноборони витягли ЗРК.

Цікаво У Москві на дахах почали встановлювати ППО: мережа розривається жартами та мемами

Чому росіяни так бояться

Причиною панічного розгортання додаткових систем ППО у Москві та її околицях стали візити "бавовни" у Саратов (близько 800 кілометрів від Москви) та Рязань (близько 200 кілометрів від російської столиці).

Росія звинуватила Україну у вибухах на авіабазах Саратова та Рязані й заявила про атаку безпілотниками. Після цього Кремль вирішив посилити ППО Москви з огляду на те, наскільки близько прийшла "бавовна" до російської столиці.

Варто відзначити, що російські журналісти вирішили поцікавитися у речника диктатора Путіна Дмітрія Пєскова, чому у Москві на дахах будинків почали з'являтися ЗРК, на що той не захотів відповідати і скерував їх до міноборони. До слова, на даху цього відомства також розгорнули ЗРК "Панцир-С1".

У Москві посилюють ППО: головне

Днями у мережі з'явилися фото та відео, на яких видно, що на дахи будівель у Москві почали встановлювати системи ППО. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат відзначив, що "Панцир-С1", які розгортають росіяни, не має великого радіуса дії. Він може бути ефективним для ліквідації безпілотників. Також Ігнат потролив росіян, мовляв "паніки немає".

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на те, що відбувається у Москві. Політик зауважив, що колись глава МЗС Росії звинувачував Україну в розміщенні систем ППО в житлових кварталах і говорив про незаконність таких дій, то ж тепер йому би варто було пояснити, що відбувається. Крім того, Подоляк поцікавився, чи не бажають Путін та Пєсков пояснити росіянам концепцію "триденної спецоперації", коли на 11-ий місяць її проведення у Москві посилюють ППО.