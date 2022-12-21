За інформацією російських ЗМІ, понад 19 тисяч противників російсько-української війни відправили до автозаків. Ба більше, понад п'ять тисяч – зазнали адміністративного покарання, пише 24 канал.

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Статистика затримань

На протести проти війни тисячі росіян почали виходити із першого дня вторгнення в Україну. Вже 24 лютого у 67 російських містах затримали понад дві тисячі людей.

27 лютого затримали ще понад 2,8 тисячі людей. На протесті 6 березня кількість тих, хто опинився в автозаках, зросла до 5,6 тисячі осіб. Супроводжувалися такі протести насильством з боку поліцейських: як у момент затримання, так і у відділах поліції.

Ще один сплеск мітингів стався після оголошення мобілізації 21 вересня. Того ж дня у 42 містах силовики затримали 1330 осіб.

Загалом з 24 лютого через антивоєнні виступи затримали щонайменше 19 443 людей. Це рекордна цифра за останні 10 років.

Крім того, проти мітингувальників:

  • порушили понад 5 тисяч адміністративних справ;
  • під кримінальним переслідуванням опинилися 378 осіб, серед яких 7 неповнолітніх;
  • з початку війни винесено 50 вироків.

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