За інформацією російських ЗМІ, понад 19 тисяч противників російсько-української війни відправили до автозаків. Ба більше, понад п'ять тисяч – зазнали адміністративного покарання, пише 24 канал.
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Статистика затримань
На протести проти війни тисячі росіян почали виходити із першого дня вторгнення в Україну. Вже 24 лютого у 67 російських містах затримали понад дві тисячі людей.
27 лютого затримали ще понад 2,8 тисячі людей. На протесті 6 березня кількість тих, хто опинився в автозаках, зросла до 5,6 тисячі осіб. Супроводжувалися такі протести насильством з боку поліцейських: як у момент затримання, так і у відділах поліції.
Ще один сплеск мітингів стався після оголошення мобілізації 21 вересня. Того ж дня у 42 містах силовики затримали 1330 осіб.
Загалом з 24 лютого через антивоєнні виступи затримали щонайменше 19 443 людей. Це рекордна цифра за останні 10 років.
Крім того, проти мітингувальників:
- порушили понад 5 тисяч адміністративних справ;
- під кримінальним переслідуванням опинилися 378 осіб, серед яких 7 неповнолітніх;
- з початку війни винесено 50 вироків.
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