За інформацією російських ЗМІ, понад 19 тисяч противників російсько-української війни відправили до автозаків. Ба більше, понад п'ять тисяч – зазнали адміністративного покарання, пише 24 канал.

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Статистика затримань

На протести проти війни тисячі росіян почали виходити із першого дня вторгнення в Україну. Вже 24 лютого у 67 російських містах затримали понад дві тисячі людей.

27 лютого затримали ще понад 2,8 тисячі людей. На протесті 6 березня кількість тих, хто опинився в автозаках, зросла до 5,6 тисячі осіб. Супроводжувалися такі протести насильством з боку поліцейських: як у момент затримання, так і у відділах поліції.

Ще один сплеск мітингів стався після оголошення мобілізації 21 вересня. Того ж дня у 42 містах силовики затримали 1330 осіб.

Загалом з 24 лютого через антивоєнні виступи затримали щонайменше 19 443 людей. Це рекордна цифра за останні 10 років.

Крім того, проти мітингувальників:

порушили понад 5 тисяч адміністративних справ;

під кримінальним переслідуванням опинилися 378 осіб, серед яких 7 неповнолітніх;

з початку війни винесено 50 вироків.

Зауважте! Населення Росії складає понад 143 мільйони людей! Така велика кількість людей не змогла зупинити кровопролитну війну кремлівського диктатора. Оскільки повномасштабна агресія досі триває, це означає, що росіяни не намагаються покращити ситуацію. Ба більше, велика кількість російських громадян пропагують війну, вбивства та ґвалтування українців. Проте наші ЗСУ роблять все можливе, аби здолати цього ворога.

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