По информации российских СМИ, более 19 тысяч противников российско-украинской войны отправили в автозаки. Более того, более пяти тысяч – получили административное наказание, пишет 24 канал.
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Статистика задержаний
На протесты против войны тысячи россиян начали выходить с первого дня вторжения в Украину. Уже 24 февраля в 67 российских городах задержали более двух тысяч человек.
27 февраля задержали еще более 2,8 тысяч человек. На протесте 6 марта количество оказавшихся в автозаках возросло до 5,6 тысячи человек. Сопровождались такие протесты насилием со стороны полицейских: как в момент задержания, так и в полицейских отделах.
Еще один всплеск митингов произошел после оглашения мобилизации 21 сентября. В тот же день в 42 городах силовики задержали 1330 человек.
Всего с 24 февраля из-за антивоенных выступлений задержали не менее 19 443 человек. Это рекордная цифра за последние 10 лет.
Кроме того, против митингующих:
- возбудили более 5 тысяч административных дел;
- под уголовным преследованием оказались 378 человек, среди которых 7 несовершеннолетних;
- с начала войны вынесено 50 приговоров.
Война в Украине: последние новости
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