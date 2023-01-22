Такое мнение 24 Каналу выразил полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он напомнил, что в столице России установили системы ПВО прямо на крышах зданий.
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В частности, на крыше министерства обороны страны-агрессора установили самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
"Трудно представить, что происходит в головах представителей генштаба России. У того, кто это придумал, проблемы с головой", – отметил Свитан.
Ракеты ПВО могут упасть на многоэтажки
По словам военного эксперта, радиус действия комплекса "Панцирь-С1" составляет 20 километров. Как отметил Свитан, можно поставить точку на карте на том месте, где установлена эта система ПВО, и провести условный круг.
"Можно выбирать любую многоэтажку в радиусе 20 километров. Именно туда могут падать и беспилотники, если они будут, и ракеты самого "Панциря", – сказал полковник запаса ВСУ.
Роман Свитан сказал, как россияне могут проверить работу ПВО в Москве: смотрите видео
Система ПВО может сработать автоматически
Свитан добавил, что "Панцирь-С1" способен работать в автоматическом режиме. Он объяснил, что система ПВО может отреагировать и отработать по любому объекту, отражающему ее радиолучи и не отвечающему за запрос "свой – чужой".
То есть любой москвич может надуть 2 – 3 гелевых воздушных шарика, привязать к ним алюминиевую фольгу, запустить – и проверить, отработает ли система "Панцирь" в автоматическом режиме, или нет. Однако следует помнить, что ракеты упадут в радиусе 20 километров.
Военный эксперт предположил, что в Москве многих интересует принцип работы установок на крышах зданий.
"Есть много москвичей, которые после вечера субботы "переберут" и попытаются все-таки проверить эту машину. Таких хватает", – подчеркнул Свитан.
Он добавил, что с военной точки зрения установка комплекса "Панцирь" на крышах зданий не имеет никакого смысла. А только может привести к большой беде.
Россиянам не хватает систем ПВО, чтобы защитить Москву
По словам полковника запаса ВСУ, размещение систем ПВО на крышах также свидетельствует о том, что у России недостаточно таких комплексов, чтобы правильно закрыть город.
Если бы действительно решался вопрос о том, чтобы закрыть Москву от определенных летательных объектов, такие системы нужно было бы размещать по периметру города на расстоянии 40 километров друг от друга. А если для перекрытия друг друга, то тогда – на расстоянии 20 километров.
Свитан отметил, что россиянам нужно было бы поставить хотя бы десяток таких систем вокруг своей столицы. Тогда бы эти комплексы работали за Москвой – в полях.
В Москве установили ПВО на крышах: коротко
- В Москве на админзданиях поставили противовоздушную оборону. В Воздушных силах ВСУ высмеяли этот инцидент.
- Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, в нормальных странах ставят модульные установки, которые могут автоматически сбивать воздушные цели. А россияне затащили машины на колесной базе на крыши домов.
- В Кремле не захотели объяснить своему народу, зачем на крышах зданий в Москве установили системы ПВО. Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков отказался отвечать на неудобный вопрос, переадресовав его в министерство обороны.
- В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что Кремль стремится создать информационные условия для того, чтобы подготовить россиян к "затяжной войне" в Украине. Системы ПВО на крышах домов и админзданий – это очередная попытка показать, что Украина угрожает России.