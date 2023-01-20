Важнейшая задача минобороны России – сохранить Москву

Они размещают системы для отражения ракетных ударов непосредственно на здании министерства обороны России. Там был замечен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь". Мы таких уже много сожгли.

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Это важно, ведь российские мобилизованные солдаты, видимо, унывают и думают: "Зачем мы записываем видео и говорим что нам обещали, что мы будем на первой – третьей линии обороны и будем охранять новые территории России", а нас отправили в сам ад".

Не надо этих слезливых текстов, потому что Шойгу, Конашенков и все остальные русские генералы показали, что для них сейчас самая важная задача – сохранить Москву.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказывает, что трагедия в Днепре, то есть попадание российской ракеты в жилой дом, произошло потому, что мы разместили ПВО в городе. Вот теперь они делают то же, о чем говорил Лавров.

Россияне готовятся к бомбардировкам Москвы

Москвичи, пора! В Крыму те, что умнее, уже так поступают. Они продают квартиры и переезжают вглубь России, ведь там безопаснее.

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Размещение этих систем в Москве очень показательно: