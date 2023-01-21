Комментируя появившиеся в соцсетях фото и видео, путинский муртад решил переадресовать его в минобороны России, пишут СМИ страны-агрессора.
Внимание Зачем в Москве ставят ПВО на крыши домов: в ISW назвали неожиданную причину
Здесь я хочу вас полностью переадресовать в наше министерство обороны. Они несут ответственность за безопасность страны в целом и в столице в частности. Обо всех предпринимаемых мерах лучше спрашивать там, в министерстве обороны,
– ответил Песков.
На крыше минобороны России установили ПВО: видео
Что известно о ЗРК на крышах зданий в Москве
- 19 и 20 января российские источники обнародовали снимки, где видно, как на крыше здания министерства обороны в Москве и других местах вблизи города устанавливают системы ПВО, а именно самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".
- Депутат Госдумы Евгений Лебедев назвал фото фейковыми.
- В то же время некоторые военные блоггеры России наоборот стали радоваться таким фотографиям. Мол, жители Москвы наконец-то поймут, что Россия участвует в "тяжелой войне" в Украине.
- К слову, в Воздушных силах ВСУ высмеяли россиян за это, ведь ПВО этого типа имеет небольшой радиус действия и более или менее эффективен для работы по беспилотникам.