Коментуючи фото і відео, що з'явилися у соцмережах, путінський посіпака вирішив переадресувати його до міноборони Росії, пишуть ЗМІ країни-агресора.
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Тут я хочу вас повністю переадресувати таки до нашого міністерства оборони. Вони несуть відповідальність за безпеку країни в цілому та столиці зокрема. Про всі заходи, які вживаються, краще питати там, у міністерстві оборони,
– відповів Пєсков.
На даху міноборони Росії встановили ППО: відео
Що відомо про ЗРК на дахах будівель у Москві
- 19 та 20 січня російські джерела оприлюднили знімки, де видно, як на даху будівлі міністерства оборони у Москві та інших місцях поблизу міста встановлюють системи ППО, а саме самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1".
- Депутат Держдуми Євген Лебедєв назвав фото фейковими.
- Водночас деякі військові блогери Росії навпаки почали радіти таким світлинам. Мовляв, жителі Москви нарешті зрозуміють, що Росія бере участь у "тяжкій війні" в Україні.
- До слова, у Повітряних силах ЗСУ висміяли росіян за це, адже ППО цього типу має невеликий радіус дії і є більш-менш ефективним для роботи по безпілотниках.