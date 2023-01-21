Об этом рассказали аналитики Института изучения войны. По их наблюдениям, Кремль своими действиями маскирует российскую агрессию в Украине под экзистенциальную войну.
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ПВО как способ оправдать затяжную войну в Украине
Кремлевская верхушка целенаправленно и последовательно пытается убедить своих граждан и весь мир в том, что вторжение России в Украину не воплощение агрессорских амбиций, а экзистенциальная война. Таким образом, российские власти хотят оправдать затяжную войну против украинцев.
В частности, 19 и 20 января российские источники обнародовали спутниковые снимки, где видно, как на крыше здания министерства обороны в Москве и других местах вблизи города устанавливают системы ПВО. Спикер Кремля Дмитрий Песков отказался от публичных комментариев по этому поводу, а депутат Госдумы Евгений Лебедев назвал фото фейковыми.
В то же время некоторые военные блоггеры России наоборот стали радоваться таким фотографиям. Мол, жители Москвы наконец-то поймут, что Россия участвует в "тяжелой войне" в Украине.
Специалисты из Института изучения войны утверждают, что кремлевские власти приказали развернуть ПВО, чтобы создать новые инфоповоды по "угрозе со стороны Украины". При этом маловероятно, что Путин и его приспешники искренне верят в такое развитие событий.
Эта демонстрация также, вероятно, является частью новой информационной операции по контекстуализации войны в Украине в российских мифах о "великой отечественной войне", которая, вероятно, преследует цель увеличить российскую поддержку военных усилий и дальнейшую мобилизацию, абсурдно изображая Украину как угрожающую Москве и остальному российскому центру таким образом, как это делала нацистская Германия во время вторжения в Советский Союз,
– пишут аналитики.
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Юрий Игнат высмеял ПВО на крыше минобороны в Москве
- В воздушных силах ВСУ высмеяли то, что россияне разместили самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы. "Панцирь-С1" на крышах. Дело в том, что ПВО такого типа имеет небольшой радиус действия и более или менее эффективно для работы по беспилотникам.
- Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, россияне чего-то ожидают, потому что разместили эти комплексы на крышах.
- В цивилизованных странах для защиты обычно ставят модульные установки, которые могут автоматически сбивать воздушные цели, а не машины на колесной базе на крыши домов. Но, похоже, санкции давят на Россию и приходится пользоваться отечественным продуктом.