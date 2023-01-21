Об этом рассказали аналитики Института изучения войны. По их наблюдениям, Кремль своими действиями маскирует российскую агрессию в Украине под экзистенциальную войну.

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ПВО как способ оправдать затяжную войну в Украине

Кремлевская верхушка целенаправленно и последовательно пытается убедить своих граждан и весь мир в том, что вторжение России в Украину не воплощение агрессорских амбиций, а экзистенциальная война. Таким образом, российские власти хотят оправдать затяжную войну против украинцев.

В частности, 19 и 20 января российские источники обнародовали спутниковые снимки, где видно, как на крыше здания министерства обороны в Москве и других местах вблизи города устанавливают системы ПВО. Спикер Кремля Дмитрий Песков отказался от публичных комментариев по этому поводу, а депутат Госдумы Евгений Лебедев назвал фото фейковыми.

В то же время некоторые военные блоггеры России наоборот стали радоваться таким фотографиям. Мол, жители Москвы наконец-то поймут, что Россия участвует в "тяжелой войне" в Украине.

Специалисты из Института изучения войны утверждают, что кремлевские власти приказали развернуть ПВО, чтобы создать новые инфоповоды по "угрозе со стороны Украины". При этом маловероятно, что Путин и его приспешники искренне верят в такое развитие событий.

Эта демонстрация также, вероятно, является частью новой информационной операции по контекстуализации войны в Украине в российских мифах о "великой отечественной войне", которая, вероятно, преследует цель увеличить российскую поддержку военных усилий и дальнейшую мобилизацию, абсурдно изображая Украину как угрожающую Москве и остальному российскому центру таким образом, как это делала нацистская Германия во время вторжения в Советский Союз,

– пишут аналитики.

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