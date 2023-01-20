Это означает, что миф о непреодолимом российском ПВО, существовавшем до взрывов на аэродроме "Энгельс", окончательно разрушен. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.
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Взрывы в Москве станут катастрофой для Кремля
Накануне в России приняли решение о взимании в район Москвы ЗРК "Бук", Тор (средний радиус действия) и С-400 (дальний радиус действия).
Сейчас мы наблюдаем последний шаг – ЗРК ближнего радиуса действия. То есть Москва с нуля строит глубоко эшелонированную противовоздушную оборону. Значит, они считают, что в московском небе вполне могут появиться самолеты другой страны,
– утверждает Жданов.
В основном такая система рассчитана на противодействие дронам и самолетам. О ракетах речь не идет.
"В "Энгельс" что-то прилетело. Возможно, завтра в здание фсб на Лубянке тоже что-то прилетит. Даже в сам Кремль", – говорит Жданов.
Сегодня Россия официально признала полное отсутствие стационарной системы ПВО страны. Они предполагают, что в Москву могут долететь какие-то летательные аппараты.
Это очень хороший знак. Они не рассчитывают завтра на окончательную победу в этой войне,
– подчеркивает военный эксперт.
По мнению Жданова, поражение военных объектов в Москве и в окрестностях может повлечь социальный взрыв в России. У этих людей культ армии и вера в то, что она непобедима – очень мощные. Россияне до сих пор не могут смириться с тем, что они ушли из Киевской области и покинули Херсон. Там раздаются замечания с критикой в адрес руководства государства-агрессора.
"Если в Москве что-то рваное – это станет катастрофой для политического руководства России. И она, кстати, повлияет на внутриполитическую ситуацию в стране", – подытожил Жданов.
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Что произошло
- Очевидно, что в Москве взялись усиливать ПВО. Так, на крыше одного из админзданий столицы появился самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
- В телеграм-каналах появились кадры, на которых можно увидеть, что ЗРК разместили на здании министерства обороны России. На других видео видно, как люди в военной форме с помощью крана затягивают на крышу российскую технику.
- К слову, здание минобороны России расположено ориентировочно в 2 километрах от Кремля.