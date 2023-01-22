Похоже, Медведеву сменили таблетки, и он вдруг перестал рассказывать, что "все идет по плану", а "патер нет". После нового заседания в формате "Рамштайн" он начал пугать россиян. Заявление кремлевского клоуна распространили росСМИ, сообщает 24 канал.

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В Кремле панически боятся нового оружия, которое получит Украина. Истерику в бункере уже даже не пытаются скрыть. Для этого на арену выпустили Медведева. Он, рассыпаясь угрозами, предупредил граждан страны-оккупантки, что "будет очень непросто".

Испуганный Медведев рассказал, что оружия в цивилизованных странах много. А если потребуется больше, его изготовят. Между тем, российское оружие становится декорацией для концерта у Кобзона.

Любопытно! Украинским защитникам удалось уничтожить Т-90 "Прорыв". Кремлевские пропагандисты назвали его "вершиной танкостроительного мнения". "Вершина" красиво пылала в Луганской области.

По состоянию на 22 января ВСУ отправили на концерт в Кобзон 120 760 российских оккупантов. Также удалось уничтожить: