Схоже, Мєдвєдєву змінили таблетки, й він раптом перестав розповідати, що "все йде за планом", а "патєрь нєт". Після нового засідання у форматі "Рамштайн" він почав лякати росіян. Заяву кремлівського клоуна поширили росЗМІ, інформує 24 канал.

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У Кремлі панічно бояться нової зброї, яку отримає Україна. Істерику у бункері вже навіть не намагаються приховати. Для цього на арену випустили Мєдвєдєва. Він, розсипаючись погрозами, попередив громадян країни-окупантки, що "буде дуже непросто".

Переляканий Мєдвєдєв розповів, що зброї у цивілізованих країнах – багато. А якщо потрібно буде більше, її виготовлять. Тим часом російська зброя стає декорацією для концерту у Кобзона.

Цікаво! Українським захисникам вдалося знищити Т-90 "Прорив". Кремлівські пропагандисти назвали його "вершиною танкобудівної думки". "Вершина" красиво палала на Луганщині.

Станом на 22 січня ЗСУ відправили на концерт до Кобзона 120 760 російських окупантів. Також вдалося знищити: