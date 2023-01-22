Ця риторика повернулась в останні два тижні, і раніше за Володіна погрожувати ядерною зброєю почали Рамзан Кадиров, Дмітрій Медведєв і навіть Патріарх Кіріл. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Реакція на постачання зброї Україні
За його словами, Володін погрожує вже не перший раз. А його заступник Пьотр Толстой заявляв, що "в списку цілей російських ядерних сил Лондон на першому місці".
Російська верхівка повернулась до такої риторики, тому що їм важко, адже Україні надходить новий пакет озброєння,
– вважає політтехнолог.
Він навів паралелі, що ця риторика повернулась саме тоді, коли союзники заявили про постачання Україні важкої зброї. Коли вирішувалось питання про надання Україні HIMARS, росіяни теж погрожували ядерною зброєю.
"Коли зараз вирішується питання про надання Україні танків Leopard, вони знову повторюють свої погрози. Вочевидь це противага постачанню важких танків в Україну. Вони намагаються умовити Захід: давайте не будемо підсилювати ескалацію", – наголосив Шейтельман.
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Захід вже не реагує
На його думку, судячи з постачання Україні приблизно 1000 БТР та БМП, про що було домовлено на останньому "Рамштайні", Захід перестав вірити в історії про ядерну загрозу.
"Всі розуміють, що вона в теорії існує, але вона вже не зупиняє Захід від постачання будь-якої зброї Україні", – наголосив Михайло Шейтельман.
Ядерний шантаж Росії: останні новини
- За інформацією міжнародних розслідувачів, Владімір Путін не відмовився від ідеї застосувати ядерну зброю. При цьому російський диктатор може розглядати ціллю не Україну. Журналіст незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв повідомив про те, що Путін цілком серйозно готовий завдати ядерного удару по Польщі.
- Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія обов'язково має програти у цій війні. Заступник голови Ради Безпеки Росії Дімітрій Медведєв відреагував на слова Шольца черговими ядерними погрозами. Він зазначив, що програш ядерної держави у звичайній війні може спровокувати початок війни ядерної.
- У Росії вкотре продемонстрували, що готові знищити світ заради ілюзорних планів диктатора Путіна. Власне, самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров констатував, що Кремль може ухвалити рішення про натиск на "червону кнопку".