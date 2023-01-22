Эта риторика вернулась в последние две недели, и раньше Володина угрожать ядерным оружием начали Рамзан Кадыров, Дмитрий Медведев и даже Патриарх Кирилл. Об этом 24 Канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Реакция на поставку оружия Украине

По его словам, Володин угрожает уже не в первый раз. Его заместитель Петр Толстой заявлял, что "в списке целей российских ядерных сил Лондон на первом месте".

Российская верхушка вернулась к такой риторике, потому что им тяжело, ведь Украине поступает новый пакет вооружения,

– считает политтехнолог.

Он провел параллели, что эта риторика вернулась именно тогда, когда союзники заявили о поставках Украине тяжелого оружия. Когда решался вопрос предоставления Украине HIMARS, россияне тоже угрожали ядерным оружием.

"Когда сейчас решается вопрос о предоставлении Украине танков Leopard, они снова повторяют свои угрозы. Очевидно, это противовес поставке тяжелых танков в Украину. Они пытаются уговорить Запад: давайте не будем усиливать эскалацию", - подчеркнул Шейтельман.

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Запад уже не реагирует

По его мнению, судя по поставкам Украине примерно 1000 БТР и БМП, о чем было договорено на последнем "Рамштайне", Запад перестал верить в истории о ядерной угрозе.

"Все понимают, что она в теории существует, но она уже не останавливает Запад от поставок любого оружия Украине", – подчеркнул Михаил Шейтельман.

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