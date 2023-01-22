Лише упродовж минулої доби ЗСУ ліквідували 600 загарбників. У Генштабі зазначили, що цифри неточні через високу інтенсивність боїв.

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Загальні бойові втрати ворога:

особового складу – близько/ 120760 (+600) осіб ліквідовано;

танків – 3145 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин – 6268 (+12) одиниць;

артилерійських систем / artillery systems – 2144 (+9) одиниць;

РСЗВ – 445 (+2) одиниці;

засоби ППО – 220 (+0) одиниць;

літаків – 287 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 277Аку (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1892 (+1) одиниця;

крилаті ракети – 749 (+0) одиниць;

кораблі /катери – 17 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4932 (+14) одиниць;

спеціальна техніка – 193 (+0) одиниць.

Втрати російської армії у війні проти України / Інфографіка Генштаб

Зверніть увагу! В західних ЗМІ з'явилась інформація про те, що втрати окупантів на війні проти України можуть суттєво перевищувати ті, що є в офіційній статистиці. Ймовірно, вони вже сягають 188 тисяч військових.

Актуально про ситуацію на фронті

Упродовж доби російські загарбники знову намагалися вести наступальні дії на Авдіївському Бахмутському та Лиманському напрямках. На інших ділянках окупантам не залишається нічого, як оборонятися.

Минулої доби підрозділи ЗСУ відбили напади росіян у 10 населених пунктах.ні.

Щобільше, українська авіація завдала 14 потужних ударів по позиціях росіян. Також 3 авіаудари Сили оборони здійснили по ЗРК противника.