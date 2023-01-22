Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 600 захватчиков. В Генштабе отметили, что цифры неточные из-за высокой интенсивности боев.

К теме Писториус приедет в Киев, Украина готова в случае наступления из Беларуси: хронология 333 дня войны

Общие боевые потери врага:

личного состава – около/ 120 760 (+600) человек ликвидировано;

танков – 3145 (+5) единиц,

боевых бронированных машин – 6268 (+12) единиц;

артиллерийских систем / artillery systems – 2144 (+9) единиц;

РСЗО – 445 (+2) единицы;

средства ПВО – 220 (+0) единиц;

самолетов – 287 (+0) единиц;

вертолетов – 277Аку (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1892 (+1) единица;

крылатые ракеты – 749 (+0) единиц;

корабли/катера – 17 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4932 (+14) единиц;

специальная техника – 193 (+0) единиц.

Потери российской армии в войне против Украины / Инфографика Генштаб

Обратите внимание! В западных СМИ появилась информация о том, что потери кафиров на войне против Украины могут существенно превышать те, что есть в официальной статистике. Вероятно, они уже составляют 188 тысяч военных.

Актуально о ситуации на фронте

За сутки российские захватчики снова пытались вести наступательные действия на Авдеевском Бахмутском и Лиманском направлениях. На других участках оккупантов не остается ничего, как обороняться.

За прошедшие сутки подразделения ВСУ отразили нападения россиян в следующих населенных пунктах: Новоселовское Луганской области; Терны, Серебрянское лесничество, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка; Победа в Донецкой области.

Более того, украинская авиация нанесла 14 мощных ударов по позициям россиян. Также 3 авиаудара Силы обороны совершили по ЗРК противника.