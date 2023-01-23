Взрыв раздался сегодня утром, 23 января. Об этом сообщили росСМИ, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрыве на заводе

В российских экстренных службах утверждают, что причиной взрыва будто бы стала алюминиевая пыль. По предварительным данным, к чрезвычайной ситуации привело "нарушение технологического процесса".

РосСМИ сообщили, что один человек получил травмы. В результате взрыва на заводе вспыхнул пожар.

ООО "Молирен" занимается металлургией и органической химией. Сам завод расположен в 145 километрах от Москвы в городе Рошаль.

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