Про це 18 лютого розповіли в американському Інституті вивчення війни (ISW). Зазначили, що "вивести з експлуатації" АЕС закликає Readovka, яка має приблизно 1,7 мільйона читачів.
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"Російські агрегатори новин виступають за те, щоб Росія завдавала "ударів у відповідь", які б систематично вражали електричну інфраструктуру, що підтримує українські атомні електростанції. Це нібито має змусити Україну аварійно зупинити свої АЕС", – розповіли аналітики.
Можлива причина обстрілу Хмельницького
У Readovka заявили, що російські війська мають пріоритетно "вивести з експлуатації" зовнішню електричну інфраструктуру АЕС, щоб Україна аварійно зупинила об'єкти. Пропагандисти закликають бити по окремих підстанціях, які забезпечують роботу станцій. За інформацією "журналістів", це "завдасть збитків у багато разів більших, ніж кілька останніх масованих ракетних ударів".
Можливо, у Хмельницькому націлилися на одну з таких підстанцій, яка підтримує Хмельницьку АЕС, хоча українські офіційні особи заявили, що російські сили вдарили по військовому об'єкту та цивільній інфраструктурі,
– зазначили в ISW.
Російська пропаганда: останні новини
- Окупанти заявили, що військовий з Дагестану помер від "наскрізного поранення HIMARS".
- Пропагандистка Анна Долгарева заявила, що українців треба вбити, а їхніх дітей виховувати по-російськи. На її думку, Україну треба бомбардувати.
- Окупант Владімір Соловйов погрожував Німеччині й запитував, чи надання Україні танків дозволяє "бомбити Берлін".