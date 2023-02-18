Станом на 18 лютого відомо про понад 142 тисячі ліквідованих ворожих солдатів та про те, що окупанти не можуть досягти заявлених цілей. З посиланням на російській ЗМІ 24 Канал інформує про те, що пропагандистка Скабєєва посварилася зі своїм гостем Журавльовим через постійні поразки "другої армії світу".

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Втрати – максимальні, а досягнення – нікчемні

Власне, не сподобалось Журавльову те, що за захоплення кожного окопу в маленькому українському селі свої життя віддають до десятка росіян.

Чому ми не в Києві, якщо всі "чудово воюють". Можливо, я чогось не розумію, чи взяття чергової вулиці ми "святкуватимемо" всією країною?

– роздратовано він запитував.

На це йому намагалася спокійно відповідати ведуча Скабєєва. Пропагандистка повторювала як мантру, що кому не подобається перебіг бойових дій, той може брати до рук зброю та відправлятися на фронт.

Перепалка між пропагандистами на кремлівському телебаченні: дивіться уривок

Зверніть увагу! Лише за минулу добу – себто за 17 лютого – Збройні Сили відправили до Кобзона близько 1010 ворожих вояків.

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