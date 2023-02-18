По состоянию на 18 февраля известно о более 142 тысячи ликвидированных вражеских солдат и о том, что оккупанты не могут достичь заявленных целей. Со ссылкой на российские СМИ 24 Канал информирует о том, что пропагандистка Скабеева поссорилась со своим гостем Журавлевым из-за постоянных поражений "второй армии мира".
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Потери – максимальные, а достижения – ничтожны
Собственно, не понравилось Журавлеву, что за захват каждого окопа в маленьком украинском селе свои жизни отдают до десятка россиян.
Почему мы не в Киеве, если все "прекрасно воюют". Возможно, я чего-то не понимаю, взятие ли очередной улицы мы будем "праздновать" всей страной?
– раздраженно он спрашивал.
На это ему старалась спокойно отвечать ведущая Скабеева. Пропагандистка повторяла как мантру, что кому не нравится ход боевых действий, тот может брать в руки оружие и отправляться на фронт.
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- Бывшему директору по вещанию кремлевского телеканала Russia Today Антону Красовскому заочно огласили приговор в Украине. Суд постановил, что он 5 лет должен отбить в тюрьме за то, что призывал к геноциду украинского народа.
- Кроме того, оккупанты пытаются осуществлять информационно-психологические операции и запугивать граждан нашего государства. Не так давно в Сумской ОВА даже вынуждены были развенчивать ложные вбросы о том, что на границе враг консолидировал 10 тысяч военных личного состава.
- Также добавим, что оккупанты готовят масштабное действо в "Лужниках" к годовщине с начала широкомасштабной войны. Это свидетельствует о том, что в оккупантов нет никаких моральных принципов, ведь они собрались "праздновать" начало ужасного этапа в истории человечества.