По состоянию на 18 февраля известно о более 142 тысячи ликвидированных вражеских солдат и о том, что оккупанты не могут достичь заявленных целей. Со ссылкой на российские СМИ 24 Канал информирует о том, что пропагандистка Скабеева поссорилась со своим гостем Журавлевым из-за постоянных поражений "второй армии мира".

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Потери – максимальные, а достижения – ничтожны

Собственно, не понравилось Журавлеву, что за захват каждого окопа в маленьком украинском селе свои жизни отдают до десятка россиян.

Почему мы не в Киеве, если все "прекрасно воюют". Возможно, я чего-то не понимаю, взятие ли очередной улицы мы будем "праздновать" всей страной?

– раздраженно он спрашивал.

На это ему старалась спокойно отвечать ведущая Скабеева. Пропагандистка повторяла как мантру, что кому не нравится ход боевых действий, тот может брать в руки оружие и отправляться на фронт.

Перепалка между пропагандистами на кремлевском телевидении: смотрите отрывок

Обратите внимание! Только за минувшие сутки – то есть за 17 февраля – Вооруженные Силы отправили к Кобзону около 1010 вражеских воинов.

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