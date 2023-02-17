Анонс концерта распространили росСМИ, сообщает 24 канал. По случаю шабаша Путину нужна новая массовка на сцене и в зале. Прошлая уже начинает заканчиваться. В частности, "герой" из новогоднего поздравления диктатора Юрий Шнайдер уже не сможет услышать Коку, потому что получил билет на концерт к Кобзону.

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Российские паблики активно призывают людей на митинг-концерт. Шабаш состоится в "Лужниках". А выступят перед купленной аудиторией путинисты Клава Кока, Руки вверх, Полина Гагарина и Niletto.

Российские "звезды" сияют настолько ярко, что на их концерт даже не могут собрать зрителей. Придется обещать 500 рублей и мерч.

Заметьте! Путин любит концерты. Но так сильно боится поехать в Кобзон, что уже пересел на бронепоезд. Это связывают с тем, что самолет проще выследить.

Двойники Путина "светятся" уже чаще

Андрей Юсов – представитель Главного управления разведки Минобороны – рассказал, что Путин пытается все реже выходить даже к своим приспешников. Потому двойники работают постоянно.

Его действительно прячут от людей, но для того, чтобы убедиться в этом, не нужно использовать закрытые источники. Достаточно увидеть забавные длинные столы, за которыми он сидит, или одинокого диктатора в церкви по праздникам, постановочные массовки вокруг него,

– напомнил представитель ГУР.

Путин – болен и физически, и психологически. Это касается и российского режима, и российского общества.