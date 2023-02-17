Анонс концерту поширили росЗМІ, інформує 24 канал. З нагоди шабашу Путіну потрібна нова масовка на сцені та у залі. Минула вже починає закінчуватися. Зокрема, "герой" з новорічного привітання диктатора Юрій Шнайдер вже не зможе почути Коку, бо отримав квиток на концерт до Кобзона.

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Російські пабліки активно закликають людей на мітинг-концерт. Шабаш відбудеться у "Лужніках". А виступлять перед купленою аудиторією путіністи Клава Кока, "Рукі ввєрх", Поліна Гагаріна та Niletto.

Російські "звьозди" сяють так яскраво, що на їхній концерт навіть не можуть зібрати глядачів. Доведеться обіцяти 500 рублів та мерч.

Зауважте! Путін любить концерти. Але так сильно боїться поїхати до Кобзона, що вже аж пересів на бронепотяг. Це пов'язують з тим, що літак простіше вистежити.

Двійники Путіна "світяться" вже частіше

Андрій Юсов – представник Головного управління розвідки Міноборони – розповів, що Путін намагається все рідше виходити навіть до своїх посіпак. Тому двійники працюють постійно.

Його дійсно ховають від людей, але для того, щоб у цьому переконатись, не потрібно використовувати закриті джерела. Достатньо побачити кумедні довжелезні столи, за якими він сидить, чи одинокого диктатора в церкві на свята, постановчі масовки навколо нього,

– нагадав представник ГУР.

Путін – хворий і фізично, і психологічно. Це стосується і російського режиму, і російського суспільства.