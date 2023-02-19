Об этом 18 февраля рассказали в американском Институте изучения войны (ISW). Отметили, что "вывести из эксплуатации" АЭС призывает Readovka, которая имеет около 1,7 миллиона читателей.

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"Российские агрегаторы новостей выступают за то, чтобы Россия наносила "ответных ударов", которые бы систематически поражали электрическую инфраструктуру, поддерживающую украинские атомные электростанции. Это якобы должно заставить Украину аварийно остановить свои АЭС", – рассказали аналитики.

Возможная причина обстрела Хмельницкого

В Readovka заявили, что российские войска должны приоритетно "вывести из строя" внешнюю электрическую инфраструктуру АЭС, чтобы Украина аварийно остановила объекты. Пропагандисты призывают бить по отдельным подстанциям, обеспечивающим работу станций. По информации "журналистов", это "нанесет ущерб во много раз больше, чем несколько последних массированных ракетных ударов".

Возможно, в Хмельницком нацелились на одну из подстанций, которая поддерживает Хмельницкую АЭС, хотя украинские официальные лица заявили, что российские силы ударили по военному объекту и гражданской инфраструктуре,

– отметили в ISW.

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