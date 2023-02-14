Советник главы Офиса Президента Украины Сергей Лещенко во время брифинга 13 февраля опроверг фейки российской пропаганды. Об этом пишет 24 Канал.

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Зачем это пропагандистам

Российские телеграм-каналы пишут, что якобы 21 или 24 февраля должно произойти "нечто страшное".



Очередной вброс российской пропаганды / Скриншот

Лещенко подчеркнул, что это еще один пример информационно-пропагандистской операции, чтобы влиять на массы и сознание украинцев.

Ничего чрезвычайного по сравнению с происходящим за последний год нет. Война идет уже год, она будет идти и в ближайшие дни. Поэтому надо сплотиться вокруг ВСУ и давать отпор агрессору на всех фронтах,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Аналитики Института изучения войны проанализировали российскую пропаганду и рассказали, как российские нарративы потерпели неудачу. Читайте полностью по ссылке.

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