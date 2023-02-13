Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. По его словам, рядовые россияне напуганы, что Россия противостоит всему миру. А пропаганда пытается убедить, что все не так уж плохо.

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Россия в "историческом тупике"

Как рассказал Галлямов, рассказы о сотрудничестве с Эритреей или КНДР не способны компенсировать ощущение того, что Россия пошла против всего мира. Конечно, пропаганда пытается как-то выкручиваться. Так, они позиционируют как союзника Китай, а теперь все чаще рассказывают о сотрудничестве со странами Латинской Америки и Африки.

Такие попытки пытаются отразить у россиян ощущение, что "весь мир против нас". Это ведь серьезно пугает местных людей. Они понимают, что в такой войне им не победить.

Даже самые "упоротые" патриоты догадываются, что выиграть противостояние с миром не получится. Россия, с одной стороны, тратит силы, чтобы создать ощущение, будто "весь мир не против нас, а только Запад". А с другой стороны, рассказывает, что против них воюет чуть ли не весь мир во главе с НАТО,

– отметил Галлямов.

Россия находится в "историческом тупике" – Галлямов: смотрите видео

Российская политика и пропаганда находятся в такой позиции, что не могут улучшить собственное положение. Они исчерпали свой запас возможных неплохих вариантов. Галлямов сравнивает это с шахматным цугцвангом.

Каждый дальнейший шаг, с одной стороны, в чем-то улучшает ситуацию, а в чем-то – ухудшает. Это и есть материальное выражение термина "исторический тупик". Цугцванг. Делаешь шаг – и он не столько плюсов приносит, сколько минусов. Или поровну. Где-то так и выходит,

– заметил Галлямов.

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