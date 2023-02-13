Но главный удар по имиджу "вечного победителя" нанесли ВСУ. Об этом 24 Канала рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов.

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Пропагандистка Маргарита Симоньян всегда говорила: "Киев? Да что там брать!" Или же тезис "не смешите наши "Искандеры".

Давно эту фразу не слышно, и давно их "Искандеры" не смеются. Сейчас идет эрозия путинского образа мачо со страшной силой. Это и есть главная политическая проблема Путина и путинского режима. Все держалось на ощущении, что он силен, всегда побеждает, и сопротивляться ему бесполезно,

– замечает Галлямов.

Конкретно это чувство, акцентирует политолог, создавало покорность большинству населения. Хотя людей в большинстве своем не устраивало происходящее.

"Они всегда говорили: "Кнутом обуха не перебьешь". Но, оказывается, можно перебить, и обух не такой крепкий, шатается уже", - говорит Галлямов.

История об онкологии, безусловно, усиливает это осознание, однако это – вторичная причинная. Первичным является военное поражение.

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